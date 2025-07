Elden Ring Nightreign: la Seekers Edition è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super occasione sulla Seeker Edition di Elden Ring Nightreign che viene venduta al suo minimo storico: lo sconto attivo è pari al 18% e il prezzo totale e finale d'acquisto è di 44,99€ . Puoi acquistare la Seeker Edition di Elden Ring Nightreign direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Questa Seekers Edition di Elden Rign Nightreign include : il gioco base, un futuro DLC con contenuti aggiuntivi, un artbook digitale esclusivo, la colonna sonora digitale e una splendida Steelbook da collezione. Si tratta di un'edizione molto interessante e sicuramente molto bella da esporre, adatta a collezionisti e non solo, ad un prezzo molto competitivo .

Il DLC sarà disponibile nell'ultimo trimestre del 2025, introdurrà nuovi personaggi giocabili e boss inediti, ampliando ulteriormente l'esperienza di gioco. I possessori della versione Standard potranno acquistare il contenuto aggiuntivo separatamente. In Nightreign si affrontano le varie sfide che il titolo mette a disposizione in compagnia grazie alla modalità cooperativa per 3 giocatori.

Elden Ring Nightreign

Ogni eroe giocabile è unico, con abilità e stili di combattimento distintivi. Anche se potenti da soli, questi personaggi danno il meglio quando le loro abilità si combinano, creando sinergie devastanti e strategie sempre nuove. Il mondo di gioco è dinamico e in costante evoluzione: a ogni sessione, l'ambiente muta. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.