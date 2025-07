Stando ai numeri di Steam, Elden Ring Nightreign sta perdendo giocatori a un ritmo allarmante: il picco iniziale del gioco firmato FromSoftware parlava di 313.000 utenti contemporanei, ma a due mesi dal lancio questa cifra è calata fino a circa 47.000 utenti.

Si tratta di un calo dell'85% che risulta difficile da ignorare, e che potrebbe essere legato ad alcune scelte di design che lo spin-off a base multiplayer ha compiuto fin dal day one, presentando un grado di sfida scoraggiante in solitaria e non offrendo una cooperativa per due giocatori.

Il team di sviluppo guidato da Hidetaka Miyazaki ha provato a correre subito ai ripari, realizzando aggiornamenti votati a migliorare il bilanciamento in single player e lavorando a una modalità a due giocatori che sarà disponibile a partire dal 30 luglio, dunque fra pochi giorni.

Le aspettative in merito alla nuova modalità sono decisamente alte, a questo punto: la speranza di FromSoftware è che possa rilanciare l'esperienza e contribuire al ritorno degli utenti che l'hanno abbandonata finora.