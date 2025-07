Le vendite di Elden Ring Nightreign e Shadow of the Erdtree segnano un nuovo traguardo

Bandai Namco ha aggiornato i dati ufficiali relativi alle vendite di Elden Ring Nightreign e Shadow of the Erdtree, che hanno raggiunto rispettivamente quota 5 milioni di copie e 10 milioni di copie, a conferma dello straordinario successo di questa proprietà intellettuale.

"Pubblicato come titolo spin-off il 30 maggio 2025, Elden Ring Nightreign eredita alcuni elementi da Elden Ring, rinnovando però completamente il design di gioco in un'esperienza cooperativa survival action", si legge nel comunicato stampa del publisher giapponese.

Nell'ambito di tale contesto "i giocatori uniscono le forze per affrontare situazioni sempre più travolgenti, in una struttura a sessioni emozionante. Il gioco ha ricevuto apprezzamenti da un vasto pubblico, inclusi i neofiti della serie, e ha già superato i cinque milioni di unità distribuite in tutto il mondo."

"Il contenuto scaricabile Shadow of the Erdtree, pubblicato il 21 giugno 2024, ha proseguito la collaborazione tra lo sviluppo di FromSoftware e il marketing internazionale di Bandai Namco Entertainment, e ha visto un incremento delle vendite, superando le 10 milioni di unità distribuite in tutto il mondo", recita ancora il documento.