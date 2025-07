FromSoftware starebbe lavorando a un nuovo gioco misterioso, oltre a The Duskbloods

Oltre a questi due, ci sarebbe dunque un altro titolo in sviluppo, ancora non annunciato e probabilmente che richiederà un po' di tempo prima di essere mostrato al pubblico, ma già in una fase avanzata di lavorazione, considerando che le voci lo danno in arrivo già per il 2026 .

Al momento, sappiamo che FromSoftware sta lavorando a DLC e supporto per Elden Ring Nightreign , che avendo elementi da live service richiederà un lavoro a lungo termine anche nel prossimo periodo, e alla nuova esclusiva per Nintendo Switch 2 chiamata The Duskbloods , annunciato proprio durante il Nintendo Direct di presentazione della nuova console.

Secondo quanto riferito da MP1ST, in base a indiscrezioni provenienti da fonti non meglio identificate, sembra che FromSoftware stia lavorando a un nuovo gioco misterioso oltre ai progetti attualmente in corso, un titolo non ancora annunciato che verrebbe identificato con il nome in codice FMC .

Possibili informazioni dal nome in codice?

Il nome in codice di questo gioco sarebbe dunque FMC, che come successo con altri progetti di FromSoftware sembra essere un'abbreviazione per un titolo provvisorio, considerando come, ad esempio, il nome in codice di Elden Ring fosse "GR", che stava per "Great Rune".

Un'immagine di The Duskbloods

Altre abbreviazioni risultano decisamente meno comprensibili come "FNR" per Armored Core 6 e "CL" per Elden Ring: Nightreign, sempre in base alle informazioni del leaker, dunque non è facile dedurre il possibile nome da queste sigle.

Questo misterioso FMC sembra essere un gioco multipiattaforma in uno stato piuttosto avanzato di sviluppo, che potrebbe essere lanciato già nel 2026 e dunque potrebbe essere presentato nei prossimi mesi, forse già entro la fine di quest'anno (magari nel corso dei The Game Awards 2025).

Secondo quanto riferito nell'articolo della fonte, l'iniziale "F" solitamente è associata a un capitolo delle serie Dark Souls o Armored Core, facendo pensare a un gioco appartenente a uno dei due franchise, ma ovviamente si tratta solo di una speculazione, per il momento.