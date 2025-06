Elden Ring non sarebbe l'unico gioco di FromSoftware pronto a diventare un film

Come ben saprete, Elden Ring - il grande successo di FromSoftware degli ultimi anni - diventerà un film : i fan della compagnia giapponese sono cautamente ottimisti riguardo a questa pellicola, ma secondo le voci di corridoio dovrebbero sperare anche che un secondo progetto riesca a partire.

I rumor sul film di Bloodborne

L'insider Ritchman ha condiviso informazioni sul progetto per anni. Nel novembre 2023 aveva segnalato che il film era in produzione presso Sony Pictures sotto la guida del produttore Lorenzo Di Bonaventura (Transformers) e lo sceneggiatore Darren Lemke (Shazam!).

Nel febbraio 2024 Ritchman ha aggiunto che il regista sarebbe stato Adam Wingard (Godzilla x Kong, Blair Witch) mentre Bill Skarsgård (It, The Crow) sarebbe stata la star. Ad oggi, però, nulla di tutto questo è stato confermato e il progetto non è nemmeno stato annunciato.

La Moonlight in Bloodborne

Ora, però, la fonte afferma che Sony avrebbe deciso di trovare un nuovo regista, il che suggerirebbe che il progetto è attivo ma ancora lontano. Difficile dire cosa potrebbe essere successo dietro le quinte, sempre ammesso che qualcosa stia succedendo.

Non è però impossibile che il film di Elden Ring abbia convinto Sony a dare una spinta alla produzione del film di Bloodborne: se il primo avesse successo, potrebbe aiutare anche la pellicola di Sony. Ricordiamo infine che il regista di Elden Ring è un grandissimo fan del videogioco e ha svelato quante volte lo ha rigiocato.