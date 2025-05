Il regista di Elden Ring avrebbe già scelto un attore, che è anche un doppiatore di videogiochi

L'attore del film di Elden Ring desiderato dal regista

Precisamente parliamo di Kit Connor, di cui potete vedere una fotografia poco sotto. Il report proviene da Deadline ed è stato corroborato da Variety.

Viene inoltre precisato che per il momento non è stata fatta una vera offerta all'attore, ma semplicemente il regista ha espresso la propria preferenza.

Come detto, Connor è apparso in Warfare di Garland, un film di guerra che segue un gruppo di U.S. Navy SEAL durante uno scontro a fuoco in Iraq. Connor è però noto anche per altri progetti, come Heartstopper, His Dark Materials e Rocketman.

Kit Connor [Foto: Dave Benett/WireImage

Inoltre è familiare con il mondo dei videogiochi, visto che ha doppiato personaggi di A Plague Tale: Requiem, Xenoblade Chronicles 3 e Dreams.

Ciò che invece non sappiamo è quale personaggio potrebbe interpretare. Potrebbe essere il protagonista, un giovane guerriero che deve lottare per l'Anello Ancestrale. Per ora però sono solo speculazioni. Non ci resta che attendere conferme ufficiali o, più probabilmente, altri report da fonti note come Variety e Deadline.

Nel frattempo, vi segnaliamo che il regista di Elden Ring è un grandissimo fan del videogioco: svela quante volte lo ha rigiocato.