I fan di Battlefield sono convinti che il nuovo gioco sarà svelato a breve: vediamo perché

Il prossimo Battlefield è sia un certezza che un mistero. Il gioco è stato in fase di prova tramite Battlefield Labs ma tecnicamente non ci sono ancora stati annunci ufficiali e tutto quello che i giocatori stanno vendendo è tutt'altro che definitivo.

Cosa sappiamo dell'annuncio di Battlefield

La fase di prova di Battlefield include infatti una scritta: "Questo gioco non è ancora stato pubblicato. Attendi fino alla data di uscita ufficiale (2025-06-17) oppure la data di pre-scaricamento (2025-06-17) per l'installazione". Inoltre, i giocatori hanno ricevuto un messaggio che li informava che la loro chiave d'accesso al gioco era stata revocata (in precedenza questa cosa non è avvenuta).

Crediamo sia molto improbabile che in tale data venga pubblicato il gioco o sia reso possibile il pre-scaricamento. Pare più credibile che il vero significato sia che in tale data arriverà una nuova fase di prova per la quale sarà necessario chiedere un nuovo accesso non legato a Battlefield Labs.

L'idea quindi è che questa nuova versione di prova coincida con un qualche annuncio. Una seconda opzione è che al Summer Game Fest venga mostrato ufficialmente il nuovo Battlefield e che un paio di settimane dopo arrivi la beta (dando così il tempo ai giocatori di richiedere l'accesso). Già in passato DICE ha condotto delle fasi di test in estate, quindi non sarebbe strano se accadesse di nuovo.

Ovviamente per ora sono solo speculazioni, ma va detto che EA ha già confermato che il gioco sarà svelato in estate, quindi pare credibile che giugno sia il mese giusto. In attesa di novità e conferme, vi segnaliamo che il prossimo Battlefield non blocca le armi in base alle classi: i fan non sono contenti ma DICE spiega perché.