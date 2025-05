Il nuovo Battlefield potrebbe andare a 120 fps su PlayStation 5 Pro

I possessori di PlayStation 5 Pro possono guardare con speranza al nuovo Battlefield , perché potrebbe essere davvero fluidissimo, arrivando fino a 120 fps . Questo almeno è quanto emerso dal client Battlefield Labs, attualmente in fase di playtest privato su PlayStation 5. Non sarebbe il primo gioco ottimizzato per la console Pro a raggiungere un framerate simile, ma è comunque un'ottima notizia visto che stiamo parlando di un prodotto nuovo e, si spera, avanzato.

Velocità super

Un playtester ha contattato la testata MP1st non solo per confermare i 120 fps, ma mostrando anche quanto ha visto.

La testata non ha riportato ciò che le è stato mostrato, per tutelare il tester (Electronic Arts avrebbe potuto individuarlo facilmente), ma ha confermato che il gioco stava girando a 100-110 fps, calando a 80 fps solo in brevi momenti. Nella maggior parte dei casi, il nuovo Battlefield sembra riuscire a mantenere i 100 fps anche nel pieno dell'azione, con tutti gli effetti in azione.

Durante i combattimenti tra i soldati, il framerate è rimasto stabile a 120 fps, offrendo un'esperienza estremamente fluida. L'overlay del monitor si è dimostrato preciso, mostrando una riduzione del refresh rate in base al numero di fotogrammi al secondo, il che suggerisce che fosse attivo il VRR (Variable Refresh Rate).

Stando a quanto riferito, i cali a 80 fps sono "rari". Per confronto, Battlefield 2042 raggiungeva un massimo di 60 fps. C'è anche da considerare che il nuovo Battlefield è ancora in fase di ottimizzazione, quindi la situazione può addirittura migliorare.

C'è anche da dire che, trattandosi di Battlefield Labs, DICE potrebbe stare testando il framerate maggiore, senza che questo sia poi attivo nella versione finale, che potrebbe essere bloccata a 60 fps anche su PlayStation 5 Pro, soprattutto in caso di problemi. Staremo a vedere. Presto ne sapremo di più sul nuovo Battlefield, che dovrebbe essere presentato ufficialmente questa estate, probabilmente proprio nel mese di giugno, tradizionalmente quello degli annunci.