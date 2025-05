Qualcuno ha trasformato Il Manifesto del Partito Comunista in una visual novel gratuita, scaricabile da Steam

Il Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels è uno dei testi fondamentali dell'800 (risale al 1848), per l'impatto che ebbe sulla società e la politica, e per come analizzò i problemi del capitalismo collegandoli alla lotta di classe. Sarete felici di sapere che è stato trasformato in una visual novel , disponibile gratuitamente su Steam .

Materialismo dialettico

Si chiama The Communist Manifesto ~ A Visual Novel ed è stata realizzata da Non Fiction Games, uno studio indipendente.

Marx in The Communist Manifesto ~ A Visual Novel

La descrizione ufficiale diche che si tratta dell'"adattamento in visual novel del Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels."

Quindi fornisce le caratteristiche del gioco (sì, in modo relativo ma c'è anche da giocare):

Vivi il Manifesto in uno stile conversazionale e scegli tu stesso gli argomenti su cui concentrarti.

Decidi se chiedere a Engels delle note esplicative. Sblocca il finale dopo aver letto i Capitoli 1, 2 e 3.

Approfondisci il vocabolario utilizzato grazie al glossario e tieni traccia dei termini completati per sbloccare funzionalità extra.

Sblocca contenuti aggiuntivi tra cui musica, introduzioni, postfazioni, sfondi e una galleria di immagini.

Scegli quale brano riprodurre dalla colonna sonora tramite il menu di selezione musicale.

Sblocca i dipinti del XIX secolo legati ai luoghi e agli eventi del Manifesto e dei suoi autori da usare come sfondo durante la lettura.

Personalizza ulteriormente la tua esperienza disattivando i menu di scelta, i cambi musicali e le animazioni.

Sblocca e visualizza immagini degli autori, disegni che li ritraggono e schizzi realizzati da Engels.

Per scaricare The Communist Manifesto ~ A Visual Novel, andate sulla sua pagina Steam.