Per Nintendo Switch 2, Nintendo si è associata con tre catene giapponesi per combattere i bagarini

Nintendo sta collaborando con tre delle principali piattaforme di e-commerce giapponesi, Mercari, Inc., LINE Yahoo Japan Corporation e Rakuten Group, Inc., per prevenire e limitare il bagarinaggio dei suoi prodotti, in vista del lancio di Nintendo Switch 2 il 5 giugno, che attirerà milioni di potenziali acquirenti.

L'attacco dei giganti

Le tre piattaforme e le loro pagine dedicate ai mercatini online (nello specifico Mercari, Yahoo! Auctions, Yahoo! Flea Market e Rakuten Rakuma) rimuoveranno gli annunci che violano i termini di utilizzo stabiliti dalla compagnia e penalizzeranno i trasgressori. Inoltre, "istituiranno un sistema collaborativo di condivisione delle informazioni," per colpire i bagarini su tutte le piattaforme. Inoltre, Yahoo! Auctions ha annunciato che per il momento proibirà completamente gli annunci relativi a Nintendo Switch 2, arrivando anche a sospendere gli account in caso di violazioni.

La domanda per Nintendo Switch 2 in Giappone pare essere altissima, anche in virtù del prezzo molto più accessibile rispetto al resto del mondo.

Chiaro che i bagarini tenteranno in ogni modo di acquistare quante più unità possibili della console, per rivenderle a prezzi maggiorati ai giocatori in preda alla FOMO. La collaborazione tra Nintendo e i tre mercati online nasce quindi per frenare il fenomeno, che potrebbe danneggiare il lancio di Nintendo Switch 2.

Yahoo! Shopping ha già avvisato clienti e venditori, parlando di possibile caos al lancio della console. La testata Game*Spark ha definito l'iniziativa della piattaforma senza precedenti, un ulteriore segno dell'attesa per Nintendo Switch 2. Gli acquirenti sono stati invitati a "restare calmi" e a non lasciarsi andare con le inserzioni. Chi si renderà colpevole di attività fraudolente, come ad esempio pubblicare annunci su Yahoo! Shopping senza avere la disponibilità effettiva dei prodotti o ordinare da altri siti e spedire poi ai clienti, riceverà una punizione adeguata.