Nintendo Switch 2 comincia ad arrivare nei negozi: trapelano le prime testimonianze

Siamo ormai a circa 10 giorni dal lancio ufficiale e Nintendo Switch 2 comincia ad arrivare nei negozi, come è logico che accada considerando l'organizzazione logistica che dev'esserci dietro a un evento di questa portata: come da tradizione, emergono le prime testimonianze sugli stock che iniziano a essere disponibili.

In questo caso si tratta di alcuni rivenditori americani, che nonostante le incertezze iniziali derivate dai dazi di Trump e il posticipo dell'apertura delle prenotazioni riusciranno comunque a rispettare la data di lancio prevista del 5 giugno, come d'altra parte era stato già assicurato da Nintendo stessa.

Non è nulla di straordinario ma è sempre alquanto emozionante veder spuntare foto e prove dell'arrivo di una console completamente nuova alla vigilia del suo day one internazionale, specialmente per una macchina attesa come la nuova console Nintendo.