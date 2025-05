Il prossimo Nintendo Direct potrebbe essere dietro l'angolo, in arrivo altre novità su Nintendo Switch 2?

Il leaker PH Brazil, nella sua ultima livestream su Twitch, afferma che la casa di Kyoto avrebbe in programma un nuovo Nintendo Direct per il mese di giugno , più precisamente nella settimana di lancio di Nintendo Switch 2 o in quella successiva , ovvero nella prima metà del mese.

Il lancio di Nintendo Switch 2 è ormai imminente e sicuramente ci sono ancora molti giochi in sviluppo per la nuova console da annunciare, sia da parte della grande N che dalle terze parti. E forse non dovremo attendere a lungo per saperne di più.

Ci fidiamo?

Chiaramente è bene non prendere come oro colato queste indiscrezioni, per quanto in questo caso si tratta quasi di una soffiata quasi a colpo sicuro. Infatti, dal 2012 a oggi c'è stato almeno uno showcase di Nintendo a giugno, di ampio respiro o monografico, fatta qualche rara eccezione.

Considerando poi il debutto di Nintendo Switch 2 nei negozi, un Direct potrebbe essere un'ottima occasione per Nintendo per svelare alcuni dei titoli in cantiere presso i suoi studi interni e offrire aggiornamenti sui giochi già annunciati, come Donkey Kong Bananza, in arrivo il mese successivo, e altri ancora sprovvisti di una data di uscita ma confermati per il 2025, come Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders e Leggende Pokémon Z-A.

Nintendo Switch 2

Anche gli sviluppatori di terze parti potrebbero sfruttare questa vetrina per presentare nuovi titoli che arricchiranno la line-up della console nei prossimi mesi. Staremo a vedere. In compenso, Nintendo ha confermato che parteciperà alla Gamescom di Colonia di agosto.