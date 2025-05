Quanto spazio occupano i giochi di lancio su Nintendo Switch 2? Vediamo un riepilogo del loro peso

Non si tratta propriamente di una comunicazione ufficiale, ma i dati raccolti provengono in gran parte da informazioni che sono ufficiali, pubblicate da parte dei singoli editori o di Nintendo stessa, dunque possiamo farci un'idea piuttosto realistica della situazione con i titoli della lineup di lancio.

Una microSD Express sarà probabilmente necessaria

Molti giochi attuali richiedono ingenti quantità di spazio per il download e l'installazione, dunque i 256 GB di memoria interna di Nintendo Switch 2 potrebbero diventare presto alquanto esigui se si intende iniziare subito con una notevole libreria.

Il riepilogo con le dimensioni dei giochi di lancio di Nintendo Switch 2

Per il momento, tuttavia, tra i giochi annunciati nella finestra di lancio della console non vi sono particolari colossi, sebbene alcuni siano sicuramente alquanto ingombranti.

Tra questi notiamo Cyberpunk 2077 con i suoi 56,8 GB (che tuttavia stanno tutti sulla scheda di gioco), Yakuza 0 con 47 GB e Split Fiction che inaspettatamente rappresenta il gigante della situazione con i suoi 73 GB.

I giochi first party Nintendo continuano ad essere di dimensioni piuttosto contenute, come da tradizione, ma i third party hanno standard decisamente diversi. A lungo andare, la necessità di una scheda d'espansione si farà sicuramente sentire, e bisognerà tenere in considerazione che la console supporta soltanto le nuove microSD Express.