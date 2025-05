Naughty Dog annuncia che Intergalactic: The Heretic Prophet ha un attore di The Last of Us nel cast

Naughty Dog ha confermato un'altra aggiunta di rilievo nel cast di Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo gioco in sviluppo presso il team PlayStation guidato da Neil Druckmann: si tratta di Tony Dalton, attore noto per aver preso parte anche alla serie TV di The Last of Us nonché ad altre produzioni di notevole importanza.

Proprio la sua comparsa nell'episodio 6 di The Last of Us: Stagione 2 ha fornito un'altra occasione per un incontro diretto tra Druckmann e Dalton, sebbene la scelta di inserirlo nel cast del nuovo action adventure annunciato per PS5 sia probabilmente precedente.

In ogni caso, questo se non altro ha portato Naughty Dog ha confermare la presenza dell'attore all'interno della produzione, che andrà dunque a rappresentare un altro nome di notevole importanza per la grossa produzione di Sony.