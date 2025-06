Intergalactic: The Heretic Prophet sembra avere alcune caratteristiche da gioco di ruolo

Non ci sono informazioni precise al riguardo, ma il documento emerso online fa riferimento specifico ad elementi in stile RPG, facendo pensare a un gameplay ibrido che trae elementi sia dal gioco d'azione che dal gioco di ruolo, configurandosi dunque come un action RPG, cosa ormai alquanto comune.

Da un technical designer ex-Naughty Dog arrivano possibili informazioni sul sistema di progressione all'interno di Intergalactic: The Heretic Prophet , che sembra avere caratteristiche da gioco di ruolo , secondo quanto riferito dal curriculum online del personaggio in questione.

Un albero delle abilità o qualcosa di più complesso?

Questo sistema di progressione non viene spiegato precisamente, ma sembra trattarsi di qualcosa di simile a un albero delle abilità, una progressione per livelli o comunque una soluzione che consenta al giocatore una certa libertà di scelta su come far evolvere il personaggio.



Guardando le produzioni tipiche di Naughty Dog è difficile pensare che Intergalactic: The Heretic Prophet possa avere effettivamente degli elementi da gioco di ruolo per quanto riguarda meccaniche più complesse come la possibilità di interpretare effettivamente ruoli differenti o di modificare l'andamento della storia e dei rapporti con i personaggi in base a scelte da parte del giocatore.

L'idea è che questi elementi da RPG si limitino alla presenza di alberi delle abilità nei quali sbloccare statistiche e abilità specifiche del personaggio, per ottenere varie possibilità di attacco, difesa o interazione a scelta, o a un incremento delle statistiche attraverso livelli progressivi.

È in effetti una soluzione adottata spesso dai giochi dei PlayStation Studios di recente, come abbiamo visto sia in God of War Ragnarok che in Horizon Forbidden West, per menzionarne un paio più recenti, ma attendiamo comunque di scoprire meglio di cosa si tratti.