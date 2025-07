Svelato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 17 luglio: è enorme

Contestualmente allo sblocco dei regali di oggi, Epic Games Store ha annunciato anche quale sarà il gioco gratis della prossima settimana, ed è davvero enorme. Stiamo parlando dell' edizione platino di Sid Meier's Civilization VI , che comprende tantissimi contenuti del sesto capitolo della celebre serie di strategici 4X, recentemente arrivata al settimo capitolo. Lo potrete avere gratuitamente a partire dalle ore 17:00 del 17 luglio 2025. Come sempre, il tempo per riscattarlo sarà di una settimana, scaduto il quale si attiveranno i nuovi regali.

Dettagli

In Civilization VI dovrete prendere in mano una civiltà conducendola dall'età della pietra alla conquista dello spazio, perseguendo i vostri obittivi s di una mappa del mondo generata proceduralmente.

In Civilization VI cè tanto lavoro da fare

Vediamo quali contenuti saranno inclusi nel regalo:

Sid Meier's Civilization VI

Civilization VI - Pacchetto scenario: Vichinghi

Civilization VI - Pacchetto civiltà & scenario: Polonia

Civilization VI - Pacchetto civiltà & scenario: Australia

Civilization VI - Pacchetto civiltà e scenario: Macedonia e Persia

Civilization VI - Pacchetto civiltà & scenario: Nubia

Civilization VI - Pacchetto civiltà e scenario: Khmer e Indonesia

Espansione Civilization VI: Rise and Fall

Espansione Civilization VI: Gathering Storm

Civilization VI è stato pubblicato originariamente nel 2016. Generalmente è considerato uno dei capitoli migliori della serie, anche se ultimamente sta ricevendo molte recensioni negative su Steam, a causa di alcuni cambiamenti apportati all'accordi di licenza con gli utenti finali da Take-Two, l'editore del gioco.

Sid Meier's Civilization VII è uscito di recente, ma non ha convinto come il sesto episodio, almeno non per adesso.

Per il resto, vi ricordiamo che se volete potete andare a riscattare i regali di oggi. Si tratta di due giochi indie davvero simpatici.