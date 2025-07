Disponibili i giochi gratis di oggi dell'Epic Games Store, tra avventura e banane giganti

Per effettuare il download andate su questa pagina dell'Epic Games Store e segute la procedura indicata dopo esservi collegati al servizio, con un account privo di limitazioni. Entrambi i titoli resteranno disponibili gratuitamente fino al 17 luglio, ossia il prossimo giovedì. Come accennato, dopo averli riscattati, saranno vostri per sempre.

Figment 2: Creed Valley è un gioco d'azione-avventura ambientato nella mente umana. Gli incubi hanno distrutto la bussola morale, impedendo il corretto funzionamento della Mente. Per riportare la pace, Dusty e la sua aiutante Piper partono per la Creed Valley, dove gli ideali della Mente prendono forma.

Tanto caos

Le caratteristiche chiave parlano di: Combattimenti musicali - Ogni incubo è accompagnato da canzoni personali che spiegano il motivo della loro comparsa.

Un mondo vivo e ritmico - Interagite con i pareri sempre mutevoli della Mente e sintonizzatevi con il ritmo del mondo.

Una mente, due prospettive - Esplorate i due stati fondamentali della Mente: aperta e chiusa. Passate da uno stato all'altro e adattatevi all'ambiente mutevole per proseguire il viaggio.

Mettete alla prova la vostra forza fisica e mentale attraverso rompicapi cervellotici e combattimenti al ritmo della colonna sonora.

Sky Racket, invece, unisce due generi molto in voga ai tempi della sale giochi: gli sparatutto e i brick breaker (o cloni di Breakout che dir si voglia). È un gioco che unisce i due leggendari generi dell'era arcade: gli sparatutto e i brick breaker. In questo mondo non ci sono armi offensive, quindi non avrai altra scelta che impugnare la racchetta per respingere i proiettili dei tuoi nemici!