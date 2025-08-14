Su Epic Games Store sono disponibili i giochi gratis di oggi, ecco come ottenerli

Hidden Folks è invece un originale puzzle game visivo , caratterizzato da una grafica interamente disegnata a mano, in cui il nostro obiettivo sarà semplicemente quello di scovare determinati elementi all'interno di varie immagini.

Totally Reliable Delivery Service è infatti un divertente e coloratissimo simulatore in cui controlliamo un corriere che deve portare a termine le proprie consegne, da solo oppure in compagnia di altri colleghi grazie alla modalità multiplayer per quattro giocatori, sia in locale che online.

I giochi gratis di oggi sono disponibili su Epic Games Store : come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Totally Reliable Delivery Service e Hidden Folks , due esperienze profondamente diverse ma ugualmente accattivanti.

Come ottenere i giochi gratis

Scaricare i giochi gratis dell'Epic Games Store è molto semplice: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina di Totally Reliable Delivery Service e la pagina di Hidden Folks, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".

A questo punto non resterà che seguire le indicazioni a schermo fino al completamento dell'operazione, quindi scegliere se scaricare e installare i giochi subito oppure farlo in un secondo momento.

Una volta effettuato il riscatto, infatti, i titoli rimarranno collegati per sempre al vostro account Epic Games Store e potrete dunque decidere di installarli ogni volta che lo vorrete.