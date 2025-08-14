0

Su Epic Games Store sono disponibili i giochi gratis di oggi, ecco come ottenerli

Come ogni giovedì alle 17.00, Epic Games Store ha messo a disposizione una nuova mandata di giochi gratis: vediamo di che si tratta e come ottenerli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/08/2025
L'artwork di Totally Reliable Delivery Service

I giochi gratis di oggi sono disponibili su Epic Games Store: come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Totally Reliable Delivery Service e Hidden Folks, due esperienze profondamente diverse ma ugualmente accattivanti.

Totally Reliable Delivery Service è infatti un divertente e coloratissimo simulatore in cui controlliamo un corriere che deve portare a termine le proprie consegne, da solo oppure in compagnia di altri colleghi grazie alla modalità multiplayer per quattro giocatori, sia in locale che online.

A rendere le cose più entusiasmanti c'è una fisica ragdoll imprevedibile, che miscela meccaniche platform con un insidioso sistema di impatti che può mettere fuori gioco il nostro corriere, imponendoci dunque di fare molta attenzione.

Totally Reliable Delivery Service, la recensione Totally Reliable Delivery Service, la recensione

Hidden Folks è invece un originale puzzle game visivo, caratterizzato da una grafica interamente disegnata a mano, in cui il nostro obiettivo sarà semplicemente quello di scovare determinati elementi all'interno di varie immagini.

Come ottenere i giochi gratis

Scaricare i giochi gratis dell'Epic Games Store è molto semplice: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina di Totally Reliable Delivery Service e la pagina di Hidden Folks, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".

A questo punto non resterà che seguire le indicazioni a schermo fino al completamento dell'operazione, quindi scegliere se scaricare e installare i giochi subito oppure farlo in un secondo momento.

Una volta effettuato il riscatto, infatti, i titoli rimarranno collegati per sempre al vostro account Epic Games Store e potrete dunque decidere di installarli ogni volta che lo vorrete.

