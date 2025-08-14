I giochi gratis di Epic Games Store in arrivo il 21 agosto sono molto... originali

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis in arrivo il 21 agosto, e si tratta indubbiamente di due titoli molto originali: stiamo parlando di Strange Horticulture e Kamaeru: A Frog Refuge.

Strange Horticulture ci metterà nei panni del proprietario di un curioso negozio di piante, la cui routine di vendita e classificazione degli esemplari viene interrotta dall'arrivo di alcuni clienti particolarmente eccentrici, che finiscono per coinvolgerci in una vicenda intricata e inquietante.

A quanto pare tutto deriva da eventi che si sono verificati addirittura secoli prima, che ci costringeranno a varcare la soglia della nostra attività e a esplorare scenari insidiosi alla ricerca della verità. Per riuscire nell'impresa, tuttavia, dovremo interpretare correttamente gli indizi e leggere bene le mappe.

Equipaggiati con la nostra fidata enciclopedia botanica, potremo annotare ogni singola scoperta e catalogare le piante lungo il cammino, distinguendole in base alle proprietà e producendo effetti concreti sullo sviluppo degli eventi.