Epic Games Store svela il gioco gratis del 28 dicembre, è un GDR dark fantasy in stile retrò

Potrete reclamare il titolo gratuitamente su Epic Games Store, a questo indirizzo . Una volta riscattato sarà vostro per sempre, proprio come se lo avete acquistato. Tenete presente che avete poco tempo: resterà disponibile per un solo giorno, fino alle 17:00 di domani, 29 dicembre , dopodiché verrà sostituito da un altro gioco gratuito e così via fino al 3 gennaio.

Cos'è SKALD: Against the Black Priory?

SKALD: Against the Black Priory è un GDR dark fantasy che richiama l'estetica e le meccaniche dei CRPG degli anni '80. Nei panni di un mercenario deciso a riscattare il nome della propria famiglia, il giocatore guida una compagnia di avventurieri attraverso un arcipelago isolato, esplorando territori pieni di segreti, dungeon pericolosi e villaggi segnati da culti oscuri e arti proibite.

L'atmosfera, fortemente influenzata dall'immaginario lovecraftiano, si combina con un gameplay che alterna esplorazione in tempo reale, scandita da movimenti su griglia, e combattimenti a turni. Nel corso dell'avventura è possibile reclutare fino a sei membri nel party, indispensabili per sopravvivere a minacce sempre più impegnative in un mondo crudele e implacabile.

I regali di Natale giornalieri dell'Epic Games Store si affiancano ai saldi invernali recentemente lanciati della piattaforma, che non solo propongono sconti su migliaia di giochi, ma aumentano anche le ricompense del negozio: con ogni acquisto ricevere un buono del valore del 20% di quanto speso, da utilizzare per altri acquisti. Questa è la pagina dedicata alle offerte, che resteranno attive fino all'8 gennaio 2026 alle 17:00.