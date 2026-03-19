I giochi gratis dell'Epic Games Store del 26 marzo sono stati svelati: quelli di oggi sono disponibili

I giochi di quest'oggi sono Electrician Simulator e World of Warships - Pacchetto Tachibana Anniversario di Epic , come già sapevamo. Avete tempo sette giorni per aggiungerli al vostro account, tramite il browser a questo indirizzo oppure direttamente all'interno del launcher.

Con un'ora di anticipo rispetto al solito (negli USA hanno già cambiato orario), Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi di questa settimana e ha svelato quali sono i titoli che potremo ottenere a partire dal 26 marzo .

I giochi del 26 marzo 2026 dell'Epic Games Store

Per quanto riguarda invece i giochi appena annunciati, si tratta di Havendock e Hyper Echelon. Entrambi saranno accessibili tra il 26 marzo e il 2 aprile 2026. Una volta aggiunti alla vostra libreria saranno vostri per sempre.

Havendock è un gioco di costruzione e strategia sandbox, nel quale dobbiamo creare una colonia, gestire risorse e vivere al meglio in mezzo all'oceano. È disponibile dal 22 aprile 2025 su Steam, dove è attualmente in sconto al 66% fino alle 18:00 del 19 marzo.

Hyper Echelon invece è un gioco arcade shoot 'em up con visuale dall'alto nel quale dobbiamo vincere usando anche la strategia, in battaglie spaziali durante le quali sfruttare abilità e potenziamenti. Propone quattro livelli di difficoltà ed è disponibile su Steam dal novembre 2021.

Segnaliamo infine che Epic Games spiega perché dopo tutto questo tempo regala ancora giochi nel suo Store.