Vampire Crawlers ha una data d'uscita ufficiale e un nuovo folle trailer

Vampire Crawlers, lo spin-off roguelite deckbuilder di Vampire Survivors, sviluppato da poncle, ha una data d'uscita ufficiale: 21 aprile 2026. Sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (su Steam e Microsoft Store) al prezzo di circa 9,99 euro, mentre le versioni mobile arriveranno successivamente. Quindi avrà un prezzo davvero accessibile.