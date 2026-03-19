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Vampire Crawlers ha una data d'uscita ufficiale e un nuovo folle trailer

Scopriamo la data d'uscita ufficiale di Vampire Crawlers, il nuovo titolo della software house di Vampire Survivors.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/03/2026
Uno dei nemici di Vampire Crawlers
Vampire Crawlers
Vampire Crawlers
News Video Immagini

Vampire Crawlers, lo spin-off roguelite deckbuilder di Vampire Survivors, sviluppato da poncle, ha una data d'uscita ufficiale: 21 aprile 2026. Sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (su Steam e Microsoft Store) al prezzo di circa 9,99 euro, mentre le versioni mobile arriveranno successivamente. Quindi avrà un prezzo davvero accessibile.

Nuovo trailer

Prepariamoci quindi a vivere questa nuova avventura fatta di esplorazione, poteri eccezionali e scontri contro orde di mostri. Gli sviluppatori, che si definiscono con ironia "i vincitori in qualche modo di tre BAFTA", vogliono provare a reinventare la formula del gioco originale trasformandola in un'esperienza a turni basata sulle carte, mantenendo allo stesso tempo il senso di progressione dell'originale. C'è anche un nuovo trailer, abbastanza folle, ad accompagnare l'annuncio.

Il gameplay ruota attorno alla costruzione di mazzi sempre più potenti, per la creazione di combinazioni devastanti. Il giocatore può scegliere se affrontare i turni con calma oppure agire velocemente, per un sistema di gioco capace di adattarsi davvero a tutti.

Disponibile la demo di Vampire Crawlers, il nuovo gioco dallo studio di Vampire Survivors Disponibile la demo di Vampire Crawlers, il nuovo gioco dallo studio di Vampire Survivors

Se vi interessa, su Steam rimane disponibile la demo ufficiale, che consente di provare Vampire Crawlers per qualche ora.

Ripassiamo anche i requisiti ufficiali della versione PC:

  • Minimi:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: TBC
    • Processore: TBC
    • Memoria: 1 MB di RAM
    • Scheda video: TBC
    • Memoria: 1 MB di spazio disponibile
    • Scheda audio: basta che suoni la musica
  • Consigliati:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: TBC
    • Processore: TBC
    • Memoria: 1 MB di RAM
    • Scheda video: TBC
    • Memoria: 1 MB di spazio disponibile
    • Scheda audio: basta che suoni la musica
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