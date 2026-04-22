Vampire Crawlers sta facendo degli ottimi numeri al lancio

Vampire Crawlers, o Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors se vogliamo usare il titolo completo, è il nuovo gioco di poncle, lo studio di sviluppo di Vampire Survivors, e sta facendo degli ottimi numeri al lancio, almeno stando a quanto rilevato da Steamdb e in relazione alle dimensioni della produzione, non propriamente faraonica. Secondo le prime rilevazioni, il gioco ha raggiunto un picco massimo di 21.147 giocatori subito dopo il lancio. Attualmente viaggia oltre i 15.000 giocatori.