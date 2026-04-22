Vampire Crawlers sta facendo degli ottimi numeri al lancio

Vampire Crawlers, o Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors se vogliamo usare il titolo completo, è il nuovo gioco di poncle, lo studio di sviluppo di Vampire Survivors, e sta facendo degli ottimi numeri al lancio, almeno stando a quanto rilevato da Steamdb e in relazione alle dimensioni della produzione, non propriamente faraonica. Secondo le prime rilevazioni, il gioco ha raggiunto un picco massimo di 21.147 giocatori subito dopo il lancio. Attualmente viaggia oltre i 15.000 giocatori.
Sta piacendo ai giocatori?
Parlando di vendite, attualmente si trova in quinta posizione nella top 10 globale di Steam, che viene stilata in base ai ricavi. Considerando che costa soltanto 8,99 euro, è un dato che possiamo considerare positivo.
Si trova subito sotto a Pragmata e Windrose, ma sepra a Cyberpunk 2077 e Crusader Kings III, entrambi attualmente venduti in forte sconto.
Da sottolineare come il gioco stia piacendo davvero molto ai giocatori, visto che attualmente il 98% delle quasi 1.400 recensioni ricevute è di segno positivo. Si tratta di una percentuale davvero elevatissima, soprattutto per un titolo appena lanciato. Significa che i giocatori non hanno rilevato problemi particolari e se lo stanno godendo. Interessante leggere, tra la recensioni, la grande quantità di persone soddisfatte che provengono dalla demo. Insomma, lanciare una buona versione dimostrativa funziona ancora, soprattutto se poi il gioco viene pubblicato a un prezzo ragionevole.