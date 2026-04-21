Vampire Crawlers è disponibile da oggi a un prezzo accessibilissimo, come ci ricorda il trailer di lancio

Poncle ha annunciato il lancio di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, la sua ultima fatica. Lo ha fatto con un nuovo trailer di gameplay, che mostra la versione finale in tutta la sua gloriosa pixel art. Da sottolineare anche l'accessibilità del prezzo, che è di 9,99 euro (8,99 se avete Vampire Survivors nella vostra libreria di Steam).
Il trailer
Il trailer in sé mescola sequenze animate, realizzate in puro stile retrò, a sequenze di gioco, che richiamano sia Vampire Survivors, sia il gameplay basato sulla creazione e gestione del mazzo.
Sicuramente riconoscerete alcuni dei personaggi coinvolti, se avete giocato al titolo precedente. Non temete però, perché ci saranno anche tante sorprese.
La descrizione ufficiale ci invita a esplorare le mappe, far salire di livello i poteri e annichilire tutti i mostri in questo "BLOBBER a turni" con carte ed elementi roguelite.
L'idea è quella di trasformare "il delirio esponenziale" del gioco originale in un deckbuilder tattico in cui è possibile creare mazzi squinternati, esplorare i dungeon di Vampire Survivors da un nuovo punto di vista e scatenare combo apocalittiche. Usate le Furie per far arrivare il mazzo a 10, 20 o addirittura 30 carte. Spetta al giocatore di scegliere il ritmo di gioco: più pacato per un approccio più strategico o giocando i tuoi turni a velocità pressoché sovrumana per un massacro a catena.
Insomma, c'è molto da scoprire in Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, titolo che potrebbe diventare la consacrazione definitiva di poncle come sviluppatore di caratura mondiale.