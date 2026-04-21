Vampire Crawlers è disponibile da oggi a un prezzo accessibilissimo, come ci ricorda il trailer di lancio

Poncle ha annunciato il lancio di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors , la sua ultima fatica. Lo ha fatto con un nuovo trailer di gameplay , che mostra la versione finale in tutta la sua gloriosa pixel art. Da sottolineare anche l'accessibilità del prezzo, che è di 9,99 euro (8,99 se avete Vampire Survivors nella vostra libreria di Steam).

Il trailer

Il trailer in sé mescola sequenze animate, realizzate in puro stile retrò, a sequenze di gioco, che richiamano sia Vampire Survivors, sia il gameplay basato sulla creazione e gestione del mazzo.

Sicuramente riconoscerete alcuni dei personaggi coinvolti, se avete giocato al titolo precedente. Non temete però, perché ci saranno anche tante sorprese.

La descrizione ufficiale ci invita a esplorare le mappe, far salire di livello i poteri e annichilire tutti i mostri in questo "BLOBBER a turni" con carte ed elementi roguelite.

L'idea è quella di trasformare "il delirio esponenziale" del gioco originale in un deckbuilder tattico in cui è possibile creare mazzi squinternati, esplorare i dungeon di Vampire Survivors da un nuovo punto di vista e scatenare combo apocalittiche. Usate le Furie per far arrivare il mazzo a 10, 20 o addirittura 30 carte. Spetta al giocatore di scegliere il ritmo di gioco: più pacato per un approccio più strategico o giocando i tuoi turni a velocità pressoché sovrumana per un massacro a catena.

Insomma, c'è molto da scoprire in Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, titolo che potrebbe diventare la consacrazione definitiva di poncle come sviluppatore di caratura mondiale.