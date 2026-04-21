I voti di Tides of Tomorrow sono positivi, la critica ha apprezzato

Tides of Tomorrow ha ricevuto voti positivi dalla stampa internazionale, che a parte una manciata di eccezioni sembra sia rimasta convinta dalla nuova avventura a base narrativa sviluppata da Digixart, lo studio autore di Road 96.
Al di là infatti di due o tre recensioni davvero entusiastiche, il numero che ricorre più spesso nella lista qui di seguito è l'8 e ciò conferma un certo tipo di percezione, legata in particolare alla qualità del comparto narrativo e alla peculiare struttura del gioco.
- Stevivor - 9
- GamingTrend - 9
- Gamer Social Club - 9
- CGMagazine - 8,5
- Game Informer - 8
- Game8 - 8
- Gamereactor - 8
- GamesRadar+ - 8
- TheXboxHub - 8
- SteamDeckHQ - 8
- GAMINGbible - 8
- CD-Action - 8
- COGconnected - 7,8
- GameSpew - 7
- Xbox Achievements - 7
- Final Weapon - 7
- The Wand Report - 7
- DayOne - 7
- Multiplayer.it - 6,5
- Loot Level Chill - 6,5
- PlayStation Universe - 6,5
- Gameliner - 6
- Checkpoint Gaming - 6
- Insider Gaming - 4
Certo, in fondo all'elenco sono presenti anche giudizi meno brillanti, incluso il nostro, espressi per via dei limiti del gameplay e per un potenziale che ci è sembrano ben lungi dall'essere stato sfruttato appieno.
La nostra recensione
Nella nostra recensione di Tides of Tomorrow abbiamo parlato di quanto a meccanica dello Story-Link sia interessante e delle qualità di una trama che, pur al netto di alcuni momenti più telefonati e meno convincenti, riesce a coinvolgere dall'inizio alla fine della storia.
I problemi, a nostro avviso, risiedono nel gameplay estremamente limitato, criticità che si estende anche alle interazioni presenti all'interno degli scenari, che purtroppo deludono per via delle poche aree esplorabili.