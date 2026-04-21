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I voti di Tides of Tomorrow sono positivi, la critica ha apprezzato

A quanto pare la stampa internazionale ha espresso valutazioni prevalentemente positive per Tides of Tomorrow, la nuova avventura sviluppata dagli autori di Road 96.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/04/2026
I personaggi di Tides of Tomorrow
Tides of Tomorrow
Tides of Tomorrow
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Tides of Tomorrow ha ricevuto voti positivi dalla stampa internazionale, che a parte una manciata di eccezioni sembra sia rimasta convinta dalla nuova avventura a base narrativa sviluppata da Digixart, lo studio autore di Road 96.

Al di là infatti di due o tre recensioni davvero entusiastiche, il numero che ricorre più spesso nella lista qui di seguito è l'8 e ciò conferma un certo tipo di percezione, legata in particolare alla qualità del comparto narrativo e alla peculiare struttura del gioco.

  • Stevivor - 9
  • GamingTrend - 9
  • Gamer Social Club - 9
  • CGMagazine - 8,5
  • Game Informer - 8
  • Game8 - 8
  • Gamereactor - 8
  • GamesRadar+ - 8
  • TheXboxHub - 8
  • SteamDeckHQ - 8
  • GAMINGbible - 8
  • CD-Action - 8
  • COGconnected - 7,8
  • GameSpew - 7
  • Xbox Achievements - 7
  • Final Weapon - 7
  • The Wand Report - 7
  • DayOne - 7
  • Multiplayer.it - 6,5
  • Loot Level Chill - 6,5
  • PlayStation Universe - 6,5
  • Gameliner - 6
  • Checkpoint Gaming - 6
  • Insider Gaming - 4
Tides of Tomorrow, la recensione della nuova avventura degli autori di Road 96 Tides of Tomorrow, la recensione della nuova avventura degli autori di Road 96

Certo, in fondo all'elenco sono presenti anche giudizi meno brillanti, incluso il nostro, espressi per via dei limiti del gameplay e per un potenziale che ci è sembrano ben lungi dall'essere stato sfruttato appieno.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Tides of Tomorrow abbiamo parlato di quanto a meccanica dello Story-Link sia interessante e delle qualità di una trama che, pur al netto di alcuni momenti più telefonati e meno convincenti, riesce a coinvolgere dall'inizio alla fine della storia.

I problemi, a nostro avviso, risiedono nel gameplay estremamente limitato, criticità che si estende anche alle interazioni presenti all'interno degli scenari, che purtroppo deludono per via delle poche aree esplorabili.

#Voti della critica
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