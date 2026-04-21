I voti di Tides of Tomorrow sono positivi, la critica ha apprezzato

Tides of Tomorrow ha ricevuto voti positivi dalla stampa internazionale, che a parte una manciata di eccezioni sembra sia rimasta convinta dalla nuova avventura a base narrativa sviluppata da Digixart, lo studio autore di Road 96.

Al di là infatti di due o tre recensioni davvero entusiastiche, il numero che ricorre più spesso nella lista qui di seguito è l'8 e ciò conferma un certo tipo di percezione, legata in particolare alla qualità del comparto narrativo e alla peculiare struttura del gioco.

Stevivor - 9

GamingTrend - 9

Gamer Social Club - 9

CGMagazine - 8,5

Game Informer - 8

Game8 - 8

Gamereactor - 8

GamesRadar+ - 8

TheXboxHub - 8

SteamDeckHQ - 8

GAMINGbible - 8

CD-Action - 8

COGconnected - 7,8

GameSpew - 7

Xbox Achievements - 7

Final Weapon - 7

The Wand Report - 7

DayOne - 7

Multiplayer.it - 6,5

Loot Level Chill - 6,5

PlayStation Universe - 6,5

Gameliner - 6

Checkpoint Gaming - 6

Insider Gaming - 4

Certo, in fondo all'elenco sono presenti anche giudizi meno brillanti, incluso il nostro, espressi per via dei limiti del gameplay e per un potenziale che ci è sembrano ben lungi dall'essere stato sfruttato appieno.