Oltre allo scenario, a caratterizzare fortemente il gioco è l'interessante meccanica dello Story-Link, che collega le azioni dei diversi giocatori legando tale funzionalità al racconto stesso e alle sorprendenti abilità del personaggio che controlliamo: un Tidewalker, ovverosia una persona in grado di avere visioni che possono rivelare il passato per guidarci verso il futuro.

Tides of Tomorrow è la nuova avventura narrativa di DigixArt, lo studio autore di Road 96, che per l'occasione ha voluto dar vita a un'inedita ambientazione "plasticpunk" post-apocalittica: un mondo travolto dalle maree e condannato dalle microplastiche che, dopo decenni di diffusione incontrollata, hanno prodotto una piaga letale per gli esseri umani, la plastemia.

Eyla ci procura una barca a motore ed è lì che ha davvero inizio l'avventura, che ci accompagnerà per circa dieci ore (a seconda delle attività completate) e ci vedrà interagire con diversi personaggi e con le rispettive fazioni, visitando svariati luoghi nel tentativo di dare una speranza all'umanità . Esiste una cura per la plastemia? Quali sacrifici comporta? E qual è la vera natura dei Tidewalker?

Nahe sembra consapevole delle nostre misteriose capacità e fiduciosa che potremo utilizzarle a fin di bene; per questo ci porta a riva, in uno dei tanti avamposti che avremo modo di visitare durante la campagna di Tides of Tomorrow, per fare la conoscenza della gentile e graziosa Eyla: una ragazza sempre pronta ad aiutare gli altri e impegnata nella salvaguardia di ciò che resta dell'ambiente.

Ad ogni modo, pur essendo stati salvati dall'annegamento, scopriamo subito che c'è un altro problema con cui dovremo fare i conti: come la maggior parte delle persone siamo affetti da plastemia e solo una dose di Ozen può farci stare meglio , rallentando ma non arrestando l'avanzamento della malattia, che a un certo punto inevitabilmente ci trasformerà in cadaveri di plastica.

Dopo aver scelto l'aspetto del nostro Tidewalker e aver selezionato un giocatore da seguire, ci ritroveremo in fondo al mare e dovremo lottare con tutte le nostre forze per riemergere e respirare ancora. Per fortuna verremo aiutati da Nahe , una ragazza che ha già tirato fuori dall'acqua il nostro utente di riferimento: un ricordo che ci compare nella mente con la prima delle tante visioni che avremo durante il gioco.

Purtroppo solo alcune delle decisioni che prenderemo durante la campagna produrranno differenze concrete ai fini della rigiocabilità, nell'ambito di una struttura che si rivela ben presto piuttosto limitata sul fronte delle opzioni e delle interazioni disponibili , con scenari che funzionano alla stregua di piccoli compartimenti stagni e restituiscono l'idea di un progetto fortemente vincolato in termini di risorse.

Le nostre azioni ci condurranno attraverso cinque percorsi differenti (pro-umanità, pro-natura, survivalista, cooperativo o combinaguai), in grado di sfociare in ben dodici possibili finali . Probabilmente il giocatore che abbiamo scelto di seguire condivide i nostri stessi valori, ma magari ha compiuto delle scelte bizzarre in alcuni momenti e avremo ovviamente la possibilità di fare diversamente, innescando delle diramazioni.

Si tratta di una meccanica dotata di un indubbio potenziale : i ricordi relativi alle azioni di chi ci ha preceduto possono rivelarci la risposta giusta da dare a un interlocutore, mostrarci un passaggio segreto o una scorciatoia che evita di dover pagare l'ingresso a uno specifico luogo, compiere scelte in linea con gli ideali che abbiamo in comune con l'altro utente e affrontare anche i momenti più concitati con relativa consapevolezza.

Come accennato in apertura, l'idea alla base di Tides of Tomorrow è molto interessante: una volta scelto un giocatore da seguire (anche tramite un codice condivisibile) potremo azionare con il grilletto sinistro una visione speciale per riprodurre eventualmente le sue azioni e imparare di conseguenza come rapportarci con determinati personaggi e con determinate situazioni, come se stessimo apprendendo le traiettorie da un fantasma di in un gioco di guida

Gameplay: grandi promesse, piccole esperienze

Se è vero che artisticamente Tides of Tomorrow promette grandi cose e include alcuni scorci effettivamente molto suggestivi, purtroppo già dopo le prime ore ci si rende conto che il titolo di DigixArt non mantiene le promesse, riducendo gli ampi e affascinanti avamposti che ne compongono l'ambientazione a poco più di piccoli corridoi dallo sviluppo lineare.

Alcuni scenari di Tides of Tomorrow sono piuttosto suggestivi, peccato che le aree esplorabili siano estremamente limitate

Durante la campagna avremo a che fare con luoghi che vengono presentati come piccole città piene di vita e di sfaccettature, ma che è possibile visitare in maniera estremamente parziale e limitata, tra una piazza e una stradina. Inoltre le interazioni avvengono solo con determinati personaggi e solo attraverso le opzioni messe a disposizione da un menu contestuale.

Dal punto di vista del gameplay, il gioco non appartiene alla categoria dei cosiddetti "walking simulator", ma poco ci manca: la possibilità di raccogliere rottami (la valuta di questo universo) e di procurarsi l'Ozen per ripristinare parte della nostra energia, un risvolto quest'ultimo quasi da survival, rappresentano alcune delle poche meccaniche "attive" a nostra disposizione, nell'ambito di un'esperienza che per il resto è prettamente narrativa.

Uno dei personaggi di Tides of Tomorrow

In tal senso è chiaro ed evidente il tentativo degli sviluppatori di vivacizzare il pacchetto introducendo le battaglie navali, veri e propri combattimenti con cui potremo misurarci mentre ci troviamo in barca, ma che poggiano sulle basi di un impianto estremamente banale e approssimativo: non fosse per le risorse che a volte consentono di ottenere, le si potrebbe ignorare del tutto.