L'ultimo aggiornamento di Marathon evita che vi lanciate delle bombe sui piedi

Bungie ha aggiornato di nuovo Marathon, portando il gioco alla versione 1.0.6.1 e puntando i riflettori sul bilanciamento dell'economia interna, sulla fluidità dell'interfaccia e sulla correzione di alcuni fastidiosi bug legati al combattimento e alle mappe, dopo il più corposo aggiornamento 1.0.6.

Le novità più rilevante è senza dubbio la revisione della gestione delle risorse. Gli sviluppatori hanno deciso di allentare un po' la cinghia dell'economia di gioco: nell'Armeria, infatti, è stato aumentato il limite giornaliero per l'acquisto dei Kit Sponsorizzati di rarità Migliorata (verde) e Deluxe (blu). Novità importanti anche per la gestione degli ingombri: i Kit Medici Esauriti e le Cariche Scudo Esaurite ora possono essere accumulati in pile da 6, raddoppiando il precedente limite di 3. Un potenziamento che riguarda anche i Kit Sponsorizzati di rarità standard, ora forniti direttamente in pacchetti da 6.