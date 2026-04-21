L'ultimo aggiornamento di Marathon evita che vi lanciate delle bombe sui piedi

Bungie ha aggiornato di nuovo Marathon, portando il gioco alla versione 1.0.6.1 e puntando i riflettori sul bilanciamento dell'economia interna, sulla fluidità dell'interfaccia e sulla correzione di alcuni fastidiosi bug legati al combattimento e alle mappe, dopo il più corposo aggiornamento 1.0.6.
Le novità più rilevante è senza dubbio la revisione della gestione delle risorse. Gli sviluppatori hanno deciso di allentare un po' la cinghia dell'economia di gioco: nell'Armeria, infatti, è stato aumentato il limite giornaliero per l'acquisto dei Kit Sponsorizzati di rarità Migliorata (verde) e Deluxe (blu). Novità importanti anche per la gestione degli ingombri: i Kit Medici Esauriti e le Cariche Scudo Esaurite ora possono essere accumulati in pile da 6, raddoppiando il precedente limite di 3. Un potenziamento che riguarda anche i Kit Sponsorizzati di rarità standard, ora forniti direttamente in pacchetti da 6.
Altre novità
Inoltre, per facilitare la sopravvivenza, i nemici di tipo Recruit rilasceranno gli oggetti curativi con una frequenza nettamente superiore. Infine, per la gioia degli accumulatori seriali, è stata aumentata la capienza dell'inventario, riducendo così il rischio di perdere oggetti guadagnati a fatica per mancanza di spazio.
Sul fronte dell'esperienza utente, spicca la correzione di un problema che ha causato tanti momenti comici. Il team è intervenuto sulla precisione del menu radiale per le selezioni rapide: l'obiettivo di questa modifica è ridurre drasticamente quelle fastidiose situazioni in cui, nel bel mezzo dell'azione, un giocatore finisce per lanciarsi per sbaglio una granata a frammentazione sui piedi invece di attivare uno scudo.
Ci sono inoltre correzione al sistema di combattimento e alle mappe, con ritocchi al sistema di controllo e miglioramenti nella reattività dell'uso degli oggetti.