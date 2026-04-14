EDGE promuove Marathon e Pokémon Pokopia, bocciato Crimson Desert

Sono spuntati in rete i dettagli sulle recensioni presenti nel numero 423 di EDGE, che ha promosso Marathon e Pokémon Pokopia mentre invece ha assegnato insufficienze più o meno marcate a titoli come Crimson Desert, Screamer e Life is Strange: Reunion.
- Crimson Desert - 5
- Marathon - 9
- Life is Strange: Reunion - 5
- Greedfall: The Dying World - 5
- Darwin's Paradox - 8
- Super Meat Boy 3D - 4
- Screamer - 4
- People of Note - 6
- Pokémon Pokopia - 8
- Nutmeg! - 5
- The House of Hikmah - 3
La recensione di Marathon pubblicata da EDGE definisce l'extraction shooter di Bundie come "uno degli sparatutto più freschi e ricchi di immaginazione che abbiamo giocato da molto tempo", capace reinventare alcuni aspetti che rendevano questo sottogenere poco accessibile.
Crimson Desert e gli altri
Come ricorderete, i voti internazionali di Crimson Desert sono stati parecchio contrastanti ed EDGE ha ritenuto il titolo di Pearl Abyss insufficiente, parlando nell'articolo di una generale mancanza di chiarezza: il gioco continua a introdurre nuovi elementi e impedisce di godere di ciò che quel mondo ha da offrire.
Il giudizio sull'italiano Screamer è stato ancora più severo: il gioco di guida targato Milestone viene definito da EDGE come un titolo "ripetitivo, eccessivamente semplice e inutilmente verboso, un ibrido tra narrazione e racing in cui l'unica cosa meno coinvolgente del dramma fuori pista è la guida stessa."
Tornando invece ai promossi, come detto Pokémon Pokopia ha portato a casa un otto: "forse il più grande risultato di Pokopia è che riesce a soddisfare allo stesso modo ogni tipo di giocatore", si legge nella recensione di EDGE, che ha valutato positivamente lo spin-off.