EDGE promuove Marathon e Pokémon Pokopia, bocciato Crimson Desert

La recensione di Marathon pubblicata da EDGE definisce l'extraction shooter di Bundie come " uno degli sparatutto più freschi e ricchi di immaginazione che abbiamo giocato da molto tempo", capace reinventare alcuni aspetti che rendevano questo sottogenere poco accessibile.

Sono spuntati in rete i dettagli sulle recensioni presenti nel numero 423 di EDGE, che ha promosso Marathon e Pokémon Pokopia mentre invece ha assegnato insufficienze più o meno marcate a titoli come Crimson Desert, Screamer e Life is Strange: Reunion .

Crimson Desert e gli altri

Come ricorderete, i voti internazionali di Crimson Desert sono stati parecchio contrastanti ed EDGE ha ritenuto il titolo di Pearl Abyss insufficiente, parlando nell'articolo di una generale mancanza di chiarezza: il gioco continua a introdurre nuovi elementi e impedisce di godere di ciò che quel mondo ha da offrire.

Il giudizio sull'italiano Screamer è stato ancora più severo: il gioco di guida targato Milestone viene definito da EDGE come un titolo "ripetitivo, eccessivamente semplice e inutilmente verboso, un ibrido tra narrazione e racing in cui l'unica cosa meno coinvolgente del dramma fuori pista è la guida stessa."

Tornando invece ai promossi, come detto Pokémon Pokopia ha portato a casa un otto: "forse il più grande risultato di Pokopia è che riesce a soddisfare allo stesso modo ogni tipo di giocatore", si legge nella recensione di EDGE, che ha valutato positivamente lo spin-off.