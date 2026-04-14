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EDGE promuove Marathon e Pokémon Pokopia, bocciato Crimson Desert

Nel numero 423, la rivista inglese EDGE ha premiato Marathon e Pokémon Pokopia, mentre sono stati bocciati Crimson Desert, Screamer e Life is Strange: Reunion.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/04/2026
Uno dei personaggi di Marathon

Sono spuntati in rete i dettagli sulle recensioni presenti nel numero 423 di EDGE, che ha promosso Marathon e Pokémon Pokopia mentre invece ha assegnato insufficienze più o meno marcate a titoli come Crimson Desert, Screamer e Life is Strange: Reunion.

  • Crimson Desert - 5
  • Marathon - 9
  • Life is Strange: Reunion - 5
  • Greedfall: The Dying World - 5
  • Darwin's Paradox - 8
  • Super Meat Boy 3D - 4
  • Screamer - 4
  • People of Note - 6
  • Pokémon Pokopia - 8
  • Nutmeg! - 5
  • The House of Hikmah - 3
Marathon, la recensione del nuovo grande gioco di Bungie Marathon, la recensione del nuovo grande gioco di Bungie

La recensione di Marathon pubblicata da EDGE definisce l'extraction shooter di Bundie come "uno degli sparatutto più freschi e ricchi di immaginazione che abbiamo giocato da molto tempo", capace reinventare alcuni aspetti che rendevano questo sottogenere poco accessibile.

Crimson Desert e gli altri

Come ricorderete, i voti internazionali di Crimson Desert sono stati parecchio contrastanti ed EDGE ha ritenuto il titolo di Pearl Abyss insufficiente, parlando nell'articolo di una generale mancanza di chiarezza: il gioco continua a introdurre nuovi elementi e impedisce di godere di ciò che quel mondo ha da offrire.

Il giudizio sull'italiano Screamer è stato ancora più severo: il gioco di guida targato Milestone viene definito da EDGE come un titolo "ripetitivo, eccessivamente semplice e inutilmente verboso, un ibrido tra narrazione e racing in cui l'unica cosa meno coinvolgente del dramma fuori pista è la guida stessa."

Tornando invece ai promossi, come detto Pokémon Pokopia ha portato a casa un otto: "forse il più grande risultato di Pokopia è che riesce a soddisfare allo stesso modo ogni tipo di giocatore", si legge nella recensione di EDGE, che ha valutato positivamente lo spin-off.

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