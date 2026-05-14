I voti di Forza Horizon 6 sono stellari, com'era lecito attendersi

Come si può vedere, il numero che ricorre più spesso nella lista è il 9 e ciò non fa che confermare le straordinarie qualità del gioco di guida prodotto da Microsoft, che a quanto pare ha convinto praticamente tutti.

Forza Horizon 6 ha ricevuto voti stellari dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha accolto il nuovo episodio della serie firmata Playground Games con grandissimo entusiasmo, esprimendo valutazioni altissime.

La nostra recensione

Come avrete certamente notato, la nostra recensione di Forza Horizon 6 è "in progress" e non esprime dunque un voto numerico per via di due motivi fondamentali: l'impossibilità di provare due delle quattro stagioni disponibili nel gioco e di testare in maniera consistente il comparto online.

Ad ogni modo, il tono dell'articolo lascia intendere un giudizio senz'altro positivo nei confronti dell'ultima fatica di Playground Games, che dall'ambientazione al gameplay, dalla grafica al sistema di progressione, sembra proprio non abbia sbagliato nulla.