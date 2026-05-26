In Forza Horizon 6 c'è un drivatar che tormenta i giocatori, ma la sua identità è un mistero

I drivatar sono un elemento distintivo di Forza ma il loro comportamento è a volte alquanto misterioso: in Forza Horizon 6, in particolare, sembra essercene uno che sta letteralmente tormentando molti giocatori, ma la cui identità risulta un mistero al momento, tanto da spingere la community a organizzarsi per scoprire chi si cela dietro al famigerato avversario.

Si stanno moltiplicando online le segnalazioni che riguardano il misterioso "bowieknife99", diventato ormai una sorta di mito: tra screenshot e video diffusi sui social, vari giocatori mostrano il drivatar in questione eseguire manovre e raggiungere risultati che non sembrano possibili per i comuni mortali.

Al momento, sembra che si tratti di un drivatar basato su un giocatore realmente esistente, ma il cui profilo risulta privato, dunque è difficile trarre ulteriori informazioni al riguardo, ma le indagini proseguono.