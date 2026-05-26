In Forza Horizon 6 c'è un drivatar che tormenta i giocatori, ma la sua identità è un mistero

I drivatar sono un elemento distintivo di Forza ma il loro comportamento è a volte alquanto misterioso: in Forza Horizon 6, in particolare, sembra essercene uno che sta letteralmente tormentando molti giocatori, ma la cui identità risulta un mistero al momento, tanto da spingere la community a organizzarsi per scoprire chi si cela dietro al famigerato avversario.
Si stanno moltiplicando online le segnalazioni che riguardano il misterioso "bowieknife99", diventato ormai una sorta di mito: tra screenshot e video diffusi sui social, vari giocatori mostrano il drivatar in questione eseguire manovre e raggiungere risultati che non sembrano possibili per i comuni mortali.
Al momento, sembra che si tratti di un drivatar basato su un giocatore realmente esistente, ma il cui profilo risulta privato, dunque è difficile trarre ulteriori informazioni al riguardo, ma le indagini proseguono.
Tra ilarità e rabbia
Nel video visibile nel messaggio qui sotto, per esempio, lo vediamo vincere una drag race a bordo di un minuscolo triciclo a motore, superando a folle velocità hypercar e auto super attrezzate, con performance decisamente impossibili.
In altri casi, bowieknife99 può comparire a sorpresa durante le gare e risultare spesso essere l'avversario più difficile e praticamente imbattibile in condizioni normali.
Nel frattempo, il personaggio sta diventando una sorta di leggenda nella community di Forza Horizon 6, dove però proseguono anche i dibattiti sull'effettiva efficacia dei drivatar, bot che dovrebbero fornire una sfida stimolante in quanto basati sul comportamento reale di altri giocatori ma che possono essere manipolati dall'IA con effetti nefasti sul bilanciamento.
D'altra parte, proprio l'IA dei drivatar è uno dei punti su cui Playground Games sta maggiormente lavorando nel supporto post-lancio di Forza Horizon 6, avendo promesso di correggere i comportamenti "estremi" di questi, dunque il problema è piuttosto noto.
Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco ha superato i 300.000 giocatori contemporanei su Steam nel fine settimana.
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