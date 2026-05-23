Cosa giocherete questo weekend? Forza Horizon 6, LEGO Batman o Yoshi and the Mysterious Book?

Il fine settimana è finalmente arrivato, portando con sé una pausa meritata dagli impegni di lavoro e di studio. È il momento ideale per dedicarsi alla propria passione videoludica e concedersi qualche sessione extra davanti allo schermo. E dunque, come da tradizione, vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Le novità della settimana

Tra le uscite più attese spicca Forza Horizon 6, che ha catalizzato l'attenzione del pubblico. Il nuovo arcade open world di Playground Games ci porta in Giappone, permettendo di sfrecciare tra una Tokyo ricostruita con cura e paesaggi naturali del Sol Levante. Il gioco offre il mondo aperto più vasto della serie e uno dei parchi auto più ricchi e diversificati di sempre. Per approfondire, trovate la nostra recensione di Forza Horizon 6.

Cambio totale di atmosfera con LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, la nuova avventura di TT Games. Il titolo ripercorre l'evoluzione di Batman, dalla formazione con la Lega delle Ombre fino a diventare il vigilante di Gotham, con numerosi richiami a fumetti, serie TV e film. Il sistema di combattimento prende ispirazione dalla serie Arkham, mentre l'open world mantiene la tipica ironia delle produzioni LEGO. Anche in questo caso, potete leggere la nostra recensione. Proseguiamo con Yoshi and the Mysterious Book, esclusiva Nintendo Switch 2. In questa nuova avventura, Yoshi decide di aiutare Enzo, un libro parlante caduto dal cielo, a recuperare la memoria. Tra le sue pagine vivono creature bizzarre che il protagonista non ricorda più: starà al giocatore esplorare ambienti coloratissimi, scoprire segreti e catalogare ogni creatura incontrata.

Questa settimana ha visto anche il debutto di Zero Parades: For Dead Spies, il nuovo gioco di ruolo narrativo dagli autori di Disco Elysium. Nei panni di una spia tormentata dal passato, i giocatori dovranno scovare segreti nascosti nell'architettura di una città divisa da una lotta a tre per il potere culturale e ideologico. Menzione infine per Thick as Thieves, il nuovo stealth‑action in prima persona firmato Warren Spector (Deus Ex, System Shock), giocabile in solitaria o in cooperativa a due, di cui trovate la nostra recensione.

E voi? Dedicherete il weekend a una delle novità appena arrivate, continuerete un titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici nei commenti qui sotto.