Forza Horizon 6 avrebbe venduto quasi 5 milioni di copie, nonostante l'impatto del Game Pass

Forza Horizon 6 avrebbe venduto 4,9 milioni di copie, secondo i dati di Alinea Analytics, che definisce il risultato straordinario considerando che il Game Pass ha inevitabilmente "cannibalizzato" una parte delle vendite tradizionali. Stando a quanto riferito dall'analista Rhys Elliot, il titolo di corse di Playground Games avrebbe generato incassi superiori ai 325 milioni di dollari. Un altro dato interessante è che circa 1,7 milioni di giocatori avrebbe acquistato la costosa Premium Edition da 119,99 euro, che tra i vantaggi includeva anche l'accesso anticipato al 15 maggio.

La versione Steam va per la maggiore, ma i numeri di Xbox sono ottimi Sempre secondo Alinea Analytics, delle 4,9 milioni di copie vendute il 42% (2,1 milioni) sarebbe stato acquistato tramite lo store Microsoft su Xbox Series X|S, PC e Cloud, mentre i restanti 2,8 milioni arriverebbero da Steam. Un risultato insolitamente positivo per l'ecosistema Xbox rispetto a molte uscite precedenti. Forza Horizon 6 migliorerà l'AI dei Drivatar promette Playground Games, con i prossimi update Interessante anche la ripartizione dei ricavi: Xbox (PC e console) genera il 51% degli incassi, contro il 49% di Steam. Il motivo sarebbe principalmente geografico: il pubblico Xbox (tra console e PC) è concentrato in Occidente, dove i prezzi medi sono più alti e gli utenti tendono a spendere di più. Al contrario, la base Steam è più eterogenea, con la Cina che rappresenta il secondo mercato per vendite di Forza Horizon 6.

L’impatto del Game Pass: oltre 3 milioni di giocatori Elliot aggiunge che oltre 3 milioni di utenti avrebbero scelto di giocare Forza Horizon 6 tramite PC e Xbox Game Pass. Da un lato questo rende ancora più solide le vendite su Xbox, dall'altro conferma che il servizio sottrae una parte significativa delle copie acquistate. "La controargomentazione di Microsoft potrebbe fare riferimento al valore nel tempo dell'abbonamento. Se anche solo un quarto di quei 3 milioni di giocatori di Game Pass fosse composto da nuovi abbonati o da utenti che hanno deciso di rimanere abbonati e che altrimenti avrebbero disdetto, il valore complessivo dell'abbonamento supererebbe comodamente le vendite al lancio che non si sono verificate", afferma Rhys Elliot. "È questo il tipo di calcoli che Microsoft ha portato avanti internamente fino all'era Spencer, ed è la stessa logica che ha giustificato le uscite day‑one su Game Pass negli ultimi cinque anni. Non è però la scelta giusta in una fase di crescita stagnante degli abbonamenti."