Forza Horizon 6: i giocatori giapponesi stupiti dalla fedeltà della ricostruzione del loro paese

Forza Horizon 6 porta per la prima volta la serie di Playground Games in Giappone, e la reazione del pubblico locale sta diventando uno dei fenomeni di conversazione più interessanti attorno al gioco. Non si tratta soltanto dell'entusiasmo per la presenza di luoghi iconici: molti giocatori giapponesi descrivono la mappa come "familiare, quasi domestica."

Come nella realtà

Tra le voci più curiose spicca quella di Keiichiro Toyama, veterano dell'industria videoludica noto per aver creato le serie Silent Hill e Forbidden Siren, che dopo una lunga sessione di gioco ha raccontato di essersi sentito disorientato uscendo per le strade di Tokyo: "Era come se stessi vedendo Forza Horizon 6 nella vita reale."

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Sul piano dell'analisi, l'architetto giapponese Yuta Horie ha pubblicato un intervento diventato popolare sui social, in cui spiega il successo della ricostruzione applicando la teoria del design urbano di Kevin Lynch. Secondo Horie, gli esseri umani costruiscono mentalmente le città attraverso cinque tipi di elementi ambientali, percorsi, margini, quartieri, nodi e riferimenti, e Playground Games avrebbe rispettato questa struttura con notevole precisione. Le strade che si inerpicano sul territorio montuoso, i cavalcavia ferroviari, i fiumi stretti e veloci, gli edifici angolari con piccole attività commerciali agli incroci, le strade bianche che si diramano dalle arterie principali nelle aree rurali: tutto concorre, secondo l'architetto, a ricostruire inconsciamente l'immagine del Giappone nella mente di chi ci vive.

Le reazioni degli utenti comuni vanno nella stessa direzione. "Le zone rurali sono perfette", scrive un giocatore della campagna. "Dai paesaggi agresti alle strade che passano improvvisamente dall'asfalto allo sterrato, dai muri di contenimento lungo i valichi di montagna: sembra il mio paese natale." Altri si soffermano su dettagli meno attesi, come i parcheggi sproporzionatamente ampi dei conbini di provincia, considerati da molti giapponesi un tratto inconfondibile del paesaggio rurale.

Per il resto, vi ricordiamo che Forza Horizon 6 è disponibile su PC e Xbox Series X e S, anche tramite Game Pass. La versione per PS5 è prevista nella seconda metà del 2026. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione.