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Poppy Playtime: Chapter 5 ha una data di uscita su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Poppy Playtime: Chapter 5 arriva su console il 27 maggio, portando l'ultimo e più oscuro viaggio nella fabbrica Playtime Co., tra nuove aree, minacce inedite e sfide che mettono alla prova ogni sopravvivenza.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/05/2026
Uno dei mostri di Poppy Playtime

Mob Entertainment ha annunciato che Poppy Playtime: Chapter 5 arriverà presto anche su console. Il debutto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch è fissato per il 27 maggio.

Il quinto capitolo della popolare serie horror è già disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store dallo scorso febbraio. Qui sotto trovate il trailer pubblicato per accompagnare l'annuncio.

Continua il viaggio in una fabbrica oscura

Nel quinto capitolo di Poppy Playtime, il giocatore viene trascinato ancora più a fondo negli abissi della fabbrica Playtime Co., ora dominio incontrastato del misterioso burattinaio responsabile degli orrori della saga.

Braccato dal sistema di sicurezza Huggy Wuggy e abbandonato dagli ultimi alleati, il protagonista deve farsi strada in un ambiente sempre più ostile, dove ogni passo rivela segreti sepolti da anni e nuove minacce pronte a emergere dall'oscurità. Avvicinandosi al cuore corrotto della struttura, emergono le verità più oscure sulla Playtime Co. e sulle sue creazioni.

L'autore di Poppy Playtime ha denunciato Google L'autore di Poppy Playtime ha denunciato Google

Il giocatore esplorerà una sezione inedita della fabbrica, caratterizzata dalle macchinazioni del Prototype e popolata da creature tormentate che potrebbero offrire aiuto... o tradire senza preavviso. Il percorso è scandito da puzzle più complessi, trappole ambientali e dall'uso di nuove funzioni del GrabPack, indispensabili per superare gli ostacoli e sopravvivere alle insidie del complesso.

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