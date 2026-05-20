Poppy Playtime: Chapter 5 ha una data di uscita su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Mob Entertainment ha annunciato che Poppy Playtime: Chapter 5 arriverà presto anche su console. Il debutto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch è fissato per il 27 maggio .

Continua il viaggio in una fabbrica oscura

Nel quinto capitolo di Poppy Playtime, il giocatore viene trascinato ancora più a fondo negli abissi della fabbrica Playtime Co., ora dominio incontrastato del misterioso burattinaio responsabile degli orrori della saga.

Braccato dal sistema di sicurezza Huggy Wuggy e abbandonato dagli ultimi alleati, il protagonista deve farsi strada in un ambiente sempre più ostile, dove ogni passo rivela segreti sepolti da anni e nuove minacce pronte a emergere dall'oscurità. Avvicinandosi al cuore corrotto della struttura, emergono le verità più oscure sulla Playtime Co. e sulle sue creazioni.

Il giocatore esplorerà una sezione inedita della fabbrica, caratterizzata dalle macchinazioni del Prototype e popolata da creature tormentate che potrebbero offrire aiuto... o tradire senza preavviso. Il percorso è scandito da puzzle più complessi, trappole ambientali e dall'uso di nuove funzioni del GrabPack, indispensabili per superare gli ostacoli e sopravvivere alle insidie del complesso.