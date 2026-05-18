Hideo Kojima ha visto Return to Silent Hill: il suo commento è il più breve possibile

Hideo Kojima, come gli appassionati sapranno bene, non è solo un grande videogiocatore, ma è anche un grande fan del cinema e della televisione. Regolarmente tramite i canali social pubblica i propri commenti sulle ultime opere che ha visto.

Di norma, quando apprezza un prodotto, si dilunga in grandi spiegazioni su ciò che lo ha colpito e perché un certo film o serie TV sia incredibile e consigliata a tutti. Nel caso nel quale non rimanga impressionato da ciò che ha visto, però, la situazione è opposta e spende poche parole.

Ora, Kojima ha visto Return to Silent Hill e il suo commento è il più breve possibile.