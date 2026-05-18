Hideo Kojima ha visto Return to Silent Hill: il suo commento è il più breve possibile

Hideo Kojima, come gli appassionati sapranno bene, non è solo un grande videogiocatore, ma è anche un grande fan del cinema e della televisione. Regolarmente tramite i canali social pubblica i propri commenti sulle ultime opere che ha visto.
Di norma, quando apprezza un prodotto, si dilunga in grandi spiegazioni su ciò che lo ha colpito e perché un certo film o serie TV sia incredibile e consigliata a tutti. Nel caso nel quale non rimanga impressionato da ciò che ha visto, però, la situazione è opposta e spende poche parole.
Ora, Kojima ha visto Return to Silent Hill e il suo commento è il più breve possibile.
Cosa ha detto Kojima su Return to Silent Hill
Come potete vedere nel tweet qui sotto, Kojima ha scritto solo 8 parole nel commento in inglese, che in traduzione recita: "Ho guardato Return to Silent Hill su Amazon Prime".
Come suo solito, ha pubblicato anche una serie di immagini dedicate al film, in questo caso varie locandine compresa quella giapponese. Il commento, o per meglio dire la mancanza di un commento, al film è chiarissimo: a Kojima non è affatto piaciuto Return to Silent Hill. La cosa non stupisce visto che l'opera ha un 18% su Rotten Tomatoes e un 34/100 su Metacritic.
Per confronto, Kojima scrisse ben 219 parole per spiegare il suo apprezzamento di The Long Walk, l'adattamento dell'opera di Stephen King. Ha scritto un lungo commento anche al finale di Stranger Things.
Potete leggere la nostra recensione di Return to Silent Hill qui.
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