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Il Redmi Note 15 Pro+ è il best buy da prendere con le offerte AliExpress: con questo coupon cala drasticamente di prezzo

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare drasticamente il prezzo del Redmi Note 15 Pro+.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/05/2026
Redmi Note 15 Pro+

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul Redmi Note 15 Pro+: con l'applicazione del codice ITSS45 è possibile ottenere 45€ di sconto per un prezzo finale d'acquisto di 260,97€. Accedi alla pagina dedicata direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 21 e il 25 maggio.

Redmi Note 15 Pro+ si presenta come uno smartphone di fascia media pensato per offrire un equilibrio tra prestazioni, display ampio e comparto fotografico avanzato. Il dispositivo è equipaggiato con il processore Snapdragon 7s Gen 4 realizzato a 4 nm, con una CPU octa-core.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Uno degli elementi più evidenti è il display da 6,83 pollici, molto ampio e collocabile nella categoria dei cosiddetti "phablet". Le dimensioni generose rendono l'uso a una mano piuttosto complesso, ma offrono un'esperienza immersiva nella visione di contenuti multimediali, giochi e navigazione.

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Il dispositivo misura 163,3 x 78,3 x 7,9 mm e ha un peso di 211 grammi. Sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.6 e sensore da 1/1.55". Sul fronte, il dispositivo integra una fotocamera da 32 MP, progettata per selfie dettagliati e videochiamate di buona qualità.

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