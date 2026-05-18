Forza Horizon 6 si avvia in 4 secondi su PC con GPU AMD grazie ad Advanced Shader Delivery

Forza Horizon 6 è uno dei più recenti giochi ad adottare la tecnologia Advanced Shader Delivery di Microsoft, consentendo un incremento notevole di prestazioni sul fronte dell'accesso ai dati, portando a un caricamento iniziale di soli 4 secondi circa.
Si tratta di una tecnologia lanciata l'anno scorso su ROG Xbox Ally e poi estesa ai PC con Windows 11, ma legata alle GPU AMD Radeon e in particolare alle architetture RDNA 3, 3.5 e RDNA 4, dunque è necessario avere una scheda video appartenente a queste generazioni per poterla sfruttare.
Nel caso si rientri in questi casi, gli effetti dell'Advanced Shader Delivery sono effettivamente notevoli, portando a una compressione dei tempi di caricamento data da un sistema di accesso agli shader di nuova concezione.
Accesso diretto agli shader via cloud
L'ASD sfrutta infatti shader precompilati distribuiti attraverso cloud per velocizzare la procedura di avvio, superando di gran lunga i tempi della compilazione standard e portando al risultato di un caricamento di circa 4 secondi per Forza Horizon 6, per esempio.
In sostanza, il sistema rileva la configurazione del PC in uso e preleva shader già compilati per tale configurazione attraverso l'app Xbox PC o Microsoft Store, bypassando la compilazione in locale che avviene normalmente e che può richiedere anche una notevole quantità di tempo.
Questo comprime i tempi di attesa per il caricamento iniziale e dovrebbe anche eliminare il problema dello stutter legato alla compilazione, ovvero degli scatti o dell'instabilità delle prestazioni che possono essere rilevati in certi casi mentre il sistema effettua l'operazione.
Secondo quanto riferito da Microsoft, Forza Horizon 6 impiega 4 secondi a effettuare il caricamento iniziale con Radeon RX 7600 e processore Ryzen 7 5800, mentre in altre condizioni avrebbe impiegato circa un minuto e mezzo, migliorando dunque del 95% i tempi di caricamento.
Il tutto resta legato però a Xbox su PC, ovvero all'uso del gioco attraverso l'app Xbox su PC o Microsoft Store. Nel frattempo, abbiamo visto che Forza Horizon 6 ha oltre 1,3 milioni di giocatori su Steam solo per quanto riguarda l'accesso anticipato, ed è il gioco con la media voti più alta del 2026.
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