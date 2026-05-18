Forza Horizon 6 si avvia in 4 secondi su PC con GPU AMD grazie ad Advanced Shader Delivery

Nel caso si rientri in questi casi, gli effetti dell'Advanced Shader Delivery sono effettivamente notevoli, portando a una compressione dei tempi di caricamento data da un sistema di accesso agli shader di nuova concezione.

Si tratta di una tecnologia lanciata l'anno scorso su ROG Xbox Ally e poi estesa ai PC con Windows 11, ma legata alle GPU AMD Radeon e in particolare alle architetture RDNA 3, 3.5 e RDNA 4 , dunque è necessario avere una scheda video appartenente a queste generazioni per poterla sfruttare.

Forza Horizon 6 è uno dei più recenti giochi ad adottare la tecnologia Advanced Shader Delivery di Microsoft , consentendo un incremento notevole di prestazioni sul fronte dell'accesso ai dati, portando a un caricamento iniziale di soli 4 secondi circa.

Accesso diretto agli shader via cloud

L'ASD sfrutta infatti shader precompilati distribuiti attraverso cloud per velocizzare la procedura di avvio, superando di gran lunga i tempi della compilazione standard e portando al risultato di un caricamento di circa 4 secondi per Forza Horizon 6, per esempio.

In sostanza, il sistema rileva la configurazione del PC in uso e preleva shader già compilati per tale configurazione attraverso l'app Xbox PC o Microsoft Store, bypassando la compilazione in locale che avviene normalmente e che può richiedere anche una notevole quantità di tempo.

Questo comprime i tempi di attesa per il caricamento iniziale e dovrebbe anche eliminare il problema dello stutter legato alla compilazione, ovvero degli scatti o dell'instabilità delle prestazioni che possono essere rilevati in certi casi mentre il sistema effettua l'operazione.

Secondo quanto riferito da Microsoft, Forza Horizon 6 impiega 4 secondi a effettuare il caricamento iniziale con Radeon RX 7600 e processore Ryzen 7 5800, mentre in altre condizioni avrebbe impiegato circa un minuto e mezzo, migliorando dunque del 95% i tempi di caricamento.

Il tutto resta legato però a Xbox su PC, ovvero all'uso del gioco attraverso l'app Xbox su PC o Microsoft Store. Nel frattempo, abbiamo visto che Forza Horizon 6 ha oltre 1,3 milioni di giocatori su Steam solo per quanto riguarda l'accesso anticipato, ed è il gioco con la media voti più alta del 2026.