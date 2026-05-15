Forza Horizon 6 parte in quinta su Steam: battuto il record di utenti connessi della serie con l'early access

Forza Horizon 5 non aveva mai oltrepassato gli 81.000 giocatori contemporanei, mentre Forza Horizon 4 si era fermato a circa 75.000: numeri ora ampiamente sorpassati da un titolo che, tecnicamente, non è ancora disponibile per la maggior parte dell'utenza.

Numeri da capogiro al lancio?

A rendere il dato ancora più sorprendente è il fatto che l'accesso anticipato sia limitato a chi ha acquistato la Premium Edition, proposta a 119,99 euro, ben più costosa della Standard da 69,99 euro. Nonostante questa barriera d'ingresso, l'affluenza è stata immediata e massiccia, segno di un interesse altissimo e di una community pronta a tuffarsi tra le strade di Tokyo e dintorni.

Se queste sono le premesse, il lancio ufficiale del 19 maggio su Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass potrebbe registrare numeri ancora più impressionanti, soprattutto quando si attiveranno le copie standard e l'enorme bacino di utenti del servizio in abbonamento.

Nel frattempo, chi sta aspettando lo sblocco della propria versione può ingannare l'attesa leggendo la nostra recensione in progress di Forza Horizon 6.