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Forza Horizon 6 parte in quinta su Steam: battuto il record di utenti connessi della serie con l'early access

Forza Horizon 6 debutta con un early access da record: oltre 137.000 giocatori simultanei su Steam, superando di slancio i picchi dei capitoli precedenti e anticipando un lancio esplosivo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/05/2026
Dei bolidi di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Se il buongiorno si vede dal mattino, Forza Horizon 6 sembra ben avviato verso un debutto da record. A poche ore dall'apertura dell'early access riservato ai possessori della Premium Edition, il gioco ha già raggiunto un picco di 137.432 utenti simultanei su Steam, superando nettamente i risultati dei capitoli precedenti.

Forza Horizon 5 non aveva mai oltrepassato gli 81.000 giocatori contemporanei, mentre Forza Horizon 4 si era fermato a circa 75.000: numeri ora ampiamente sorpassati da un titolo che, tecnicamente, non è ancora disponibile per la maggior parte dell'utenza.

Numeri da capogiro al lancio?

A rendere il dato ancora più sorprendente è il fatto che l'accesso anticipato sia limitato a chi ha acquistato la Premium Edition, proposta a 119,99 euro, ben più costosa della Standard da 69,99 euro. Nonostante questa barriera d'ingresso, l'affluenza è stata immediata e massiccia, segno di un interesse altissimo e di una community pronta a tuffarsi tra le strade di Tokyo e dintorni.

Se queste sono le premesse, il lancio ufficiale del 19 maggio su Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass potrebbe registrare numeri ancora più impressionanti, soprattutto quando si attiveranno le copie standard e l'enorme bacino di utenti del servizio in abbonamento.

Forza Horizon 6 a confronto su Xbox Series X|S, PC, Steam Deck e Xbox Ally X in un video Forza Horizon 6 a confronto su Xbox Series X|S, PC, Steam Deck e Xbox Ally X in un video

Nel frattempo, chi sta aspettando lo sblocco della propria versione può ingannare l'attesa leggendo la nostra recensione in progress di Forza Horizon 6.

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