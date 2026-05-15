L'autore di Haunted Chocolatier sa come velocizzare lo sviluppo: deve andare in una baita e sparire

Eric Barone è attualmente al lavoro su Haunted Chocolatier, il suo nuovo gioco dopo Stardew Valley. Il progetto sta richiedendo tempo e ai fan non dispiacerebbe se l'autore si "desse una mossa".
Barone stesso sa bene che sarebbe bello velocizzare il lavoro, ma teme che l'unico modo sia di sparire dalla circolazione.
Le parole di Barone sullo sviluppo di Haunted Chocolatier
Attualmente Barone lavora cinque giorni ad Haunted Chocolatier e due giorni a Stardew Valley; deve quindi passare da un progetto all'altro continuamente, cosa non semplice. "A essere onesti, a volte è un po' difficile cambiare marcia, ma è semplicemente quello che devo fare", dice Barone. "È solo un'altra sfida, perché ho due giochi su cui sto lavorando. Devo farlo e basta. Non è la mia preferenza, ma è semplicemente ciò che va fatto."
"È molto più difficile di quando stavo creando Stardew Valley", aggiunge Barone. "Sarò onesto. [Durante la creazione di] Stardew Valley, non ero nessuno. Nessuno sapeva chi fossi. Non ricevevo lettere dai fan. Non avevo proposte d'affari su questo e quello. Potevo letteralmente chiudermi in me stesso e lavorare."
Una soluzione in realtà c'è: "Ho bisogno di sparire, andare in una baita e lavorare senza distrazioni. Quindi è molto difficile e fonte di distrazione, sarò onesto, avere Stardew Valley e persone che mi mandano lettere in quanto fan. Apprezzo che la gente ami così tanto il gioco. Ma è vero che è difficile destreggiarsi tra tutte queste cose e riuscire a concentrarsi completamente."
Barone ha anche raccontato che Haunted Chocolatier sarà molto più grosso di Stardew Valley.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.