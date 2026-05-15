L'autore di Haunted Chocolatier sa come velocizzare lo sviluppo: deve andare in una baita e sparire

Eric Barone è attualmente al lavoro su Haunted Chocolatier , il suo nuovo gioco dopo Stardew Valley. Il progetto sta richiedendo tempo e ai fan non dispiacerebbe se l'autore si "desse una mossa".

Le parole di Barone sullo sviluppo di Haunted Chocolatier

Attualmente Barone lavora cinque giorni ad Haunted Chocolatier e due giorni a Stardew Valley; deve quindi passare da un progetto all'altro continuamente, cosa non semplice. "A essere onesti, a volte è un po' difficile cambiare marcia, ma è semplicemente quello che devo fare", dice Barone. "È solo un'altra sfida, perché ho due giochi su cui sto lavorando. Devo farlo e basta. Non è la mia preferenza, ma è semplicemente ciò che va fatto."

"È molto più difficile di quando stavo creando Stardew Valley", aggiunge Barone. "Sarò onesto. [Durante la creazione di] Stardew Valley, non ero nessuno. Nessuno sapeva chi fossi. Non ricevevo lettere dai fan. Non avevo proposte d'affari su questo e quello. Potevo letteralmente chiudermi in me stesso e lavorare."

Una soluzione in realtà c'è: "Ho bisogno di sparire, andare in una baita e lavorare senza distrazioni. Quindi è molto difficile e fonte di distrazione, sarò onesto, avere Stardew Valley e persone che mi mandano lettere in quanto fan. Apprezzo che la gente ami così tanto il gioco. Ma è vero che è difficile destreggiarsi tra tutte queste cose e riuscire a concentrarsi completamente."

Barone ha anche raccontato che Haunted Chocolatier sarà molto più grosso di Stardew Valley.