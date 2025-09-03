Haunted Chocolatier arriverà in ritardo per i lavori di Stardew Valley 1.7? Il creatore risponde

C'è però da ricordare che, in teoria, Barone sta anche lavorando al proprio prossimo gioco, Haunted Chocolatier , annunciato quattro anni fa e ancora immerso nel mistero. Un nuovo aggiornamento per Stardew Valley rischia forse di far ritardare il nuovo titolo? La risposta è molto semplicemente: sì.

Stardew Valley è una videogioco in continua evoluzione, perché il suo creatore - Eric "ConcernedApe" Barone - non riesce a smettere di produrre nuovi aggiornamenti gratuiti e ha da poco confermato che ci sarà una versione 1.7 .

Haunted Chocolatier subirà altri ritardi

Per fortuna, pare che secondo le speranze di Barone il ritardo non sia massiccio. Certo, non abbiamo idea di quando dovrebbe arrivare i nuovo videogioco, quindi non possiamo nemmeno calcolare quanto ritardo potrebbe fare, ma il creatore di Stardew Valley ci tiene a rassicurare i giocatori al riguardo.

Spiega infatti che dall'aggiornamento 1.3 in poi, i lavori su Stardew Valley hanno ricevuto il supporto di un piccolo team, mentre Haunted Chocolatier rimane solo nelle mani di Barone. Poiché lo sviluppo del nuovo aggiornamento non sarà tutto compito del creatore principale, il ritardo nello sviluppo del nuovo gioco sarà minimo. Di più, afferma addirittura che Haunted Chocolatier potrebbe uscire prima dell'update 1.7.

Purtroppo Barone continua a essere molto generico e non abbiamo modo di ottenere più di un "Haunted Chocolatier sarà pubblicato a un certo punto". Se siete in cerca di nuovi giochi simili a Stardew Valley e siete abbonati a PS Plus, vi segnaliamo che è disponibile su Extra il videogioco Coral Island che - sebbene in 3D - soddisferà le vostre voglie.