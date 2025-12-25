0

Stardew Valley in versione Nintendo Switch 2 è ora disponibile, anche come upgrade gratis

ConcernedApe ha pubblicato la versione Nintendo Switch 2 di Stardew Valley proprio oggi, nel giorno di Natale 2025, anche attraverso un upgrade gratis effettuabile dall'originale.

Il team ConcernedApe ha annunciato che Stardew Valley è ora disponibile anche in versione Nintendo Switch 2, proprio per Natale, anche attraverso un upgrade gratis per coloro che possiedono già la versione per Nintendo Switch 1.

Il gioco può dunque essere acquistato direttamente in versione Nintendo Switch 2 al suo prezzo standard di 13,99€ da Nintendo eShop, oppure può essere effettuato un upgrade con aggiornamento gratuito che trasforma la versione Nintendo Switch 1 in quella per Nintendo Switch 2, per coloro che hanno già acquistato il titolo in precedenza.

Le variazioni non sono molte, ma sulla nuova console Nintendo sono state aggiunge alcune caratteristiche specifiche particolarmente interessanti, al di là di eventuali upgrade tecnici che, visto lo stile grafico del gioco, risultano comunque molto marginali.

Le novità della versione Switch 2

La versione specifica per Nintendo Switch 2 di Stardew Valley consente di utilizzare il sistema di controllo in stile mouse, in modo da poter agire sull'inventario o piazzare mobili e personalizzazioni in maniera più comoda e intuitiva.

Inoltre, questa versione introduce il supporto per il multiplayer cooperativo locale a schermo condiviso per un massimo di quattro giocatori contemporaneamente in partita, mentre il multiplayer online arriva a 8 giocatori.

Stardew Valley inoltre supporta ora la modalità Game Share, che consente ad altri tre giocatori di unirsi alla partita anche se non possiedono il gioco, semplicemente condividendo da una singola cartuccia.

Nel frattempo, l'autore del gioco ha spiegato qualcosa sull'aggiornamento 1.7 in arrivo, mentre sta lavorando anche al nuovo gioco, Haunted Chocolatier.

