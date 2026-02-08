Stardew Valley 2 era in lavorazione un tempo, ma poi l'autore ha temuto le aspettative dei fan

Ora, in una intervista con IGN USA, il creatore ha svelato che in realtà per un certo periodo un " Stardew Valley 2 " è stato in lavorazione, ma ha poi preferito passare ad Haunted Chocolatier.

Stardew Valley è un gioco amatissimo e gli appassionati di farming simulator e life sim si stanno divertendo con l'opera di Eric "ConcernedApe" Barone da oramai dieci anni. Sebbene gli aggiornamenti mantengano un senso di novità, c'è chi vorrebbe un seguito.

Cosa ha detto Barone su Stardew Valley 2

Barone ha spiegato che "c'è stato un momento in cui stavo iniziando a lavorare su Stardew Valley 2, ma non so... per varie ragioni mi sono spostato verso Haunted Chocolatier, invece. Haunted Chocolatier, si potrebbe dire, è una sorta di Stardew Valley 2, ma è un gioco un po' diverso".

Ovviamente, Barone intende che Haunted Chocolatier è un seguito spirituale di Stardew Valley, non che sia davvero un seguito e che in segreto sia Stardew Valley 2. Il motivo per cui l'autore ha preferito optare per una nuova IP, invece di continuare con l'opera che gli ha portato così tanto successo, è legato alle aspettative dei giocatori.

Barone ha infatti spiegato: "Voglio realizzare il gioco che ho voglia di creare, ma non voglio nemmeno che un sacco di persone non apprezzino il gioco perché si aspettavano qualcosa di specifico". In altre parole, i fan si aspettano qualcosa da Stardew Valley 2 (ogni fan a modo proprio) e quindi l'opera rischierebbe di deludere qualcuno. Con una nuova IP che punta su qualcosa di diverso (una cioccolateria invece che una fattoria) è più facile ottenere consensi.

Il vero problema però è che Haunted Chocolatier non ha un periodo di uscita e Barone sa prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno, quindi potrebbero mancare ancora anni alla pubblicazione. Nel frattempo, Stardew Valley 1.7 migliorerà i bambini e aggiungerà nuovi candidati per il matrimonio.