I lavori su Haunted Chocolatier continuano, il gioco non è stato cancellato

ConcernedApe, lo sviluppatore di Stardew Valley , attualmente al lavoro su Haunted Chocolatier , ha confermato in un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale del gioco che i lavori proseguono . Quindi non è stato cancellato, come vorrebbero alcune voci. Anzi, ultimamente lo sviluppo ha fatto dei decisi passi avanti. Per dimostrarlo ha pubblicato due nuove immagini. Purtroppo ci sono anche delle cattive notizie: ci vorrà ancora un bel po' prima di poterci giocare.

Domande e risposte

Per essere ancora più chiaro, ConcernedApe ha pubblicato una serie di domande e risposte sugli argomenti più dibattuti intorno ai suoi giochi. Vediamole.

Una delle nuove immagini di Haunted Chocolatier

Alla questione "Haunted Chocolatier verrà abbandonato e i suoi contenuti saranno aggiunti a Stardew Valley", ha risposto: "No. Prima di tutto, non ho alcuna intenzione di abbandonare Haunted Chocolatier. Ma anche se lo facessi, non lo aggiungerei a Stardew Valley. Stardew Valley e Haunted Chocolatier sono due giochi separati. Non avrebbe nemmeno senso dal punto di vista tecnico, perché Haunted Chocolatier è stato scritto da zero e non utilizza lo stesso "motore" di Stardew Valley. Non puoi semplicemente copiare e incollare Haunted Chocolatier dentro Stardew Valley.

A chi afferma che "Gli aggiornamenti di Stardew Valley vengono usati per testare idee per Haunted Chocolatier" ha risposto: "Assolutamente no. Quando lavoro su Stardew Valley non penso a Haunted Chocolatier, e viceversa. Non "testerei" qualcosa in Stardew Valley, perché sarebbe ingiusto nei confronti di Stardew Valley stesso, e inoltre non voglio rovinare le idee di Haunted Chocolatier inserendole prima in un altro gioco. Inoltre, Stardew Valley è un gioco diverso, quindi non è nemmeno possibile usarlo per testare in modo accurato qualcosa pensato per Haunted Chocolatier."

A chi ha lanciato l'accusa: "ConcernedApe sta lavorando a un nuovo aggiornamento di Stardew Valley perché è stanco di Haunted Chocolatier," ha detto: "No. Sto lavorando a un nuovo aggiornamento di Stardew Valley perché è un gioco estremamente popolare, con una base di giocatori ampia e in continua crescita, e perché ho ancora molte idee su come migliorarlo."

Infine, ha chi afferma che "ConcernedApe ha detto che non uscirà prima del 2030", ha risposto: "Non l'ho mai detto. Nel 2025 mi è stato chiesto se sarebbe uscito entro i cinque anni successivi, e io ho risposto: "Lo spero". Questo è molto diverso dal dire "uscirà nel 2030". In definitiva, non voglio fornire una data di uscita: il gioco uscirà quando sarà pronto."