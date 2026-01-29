0

I lavori su Haunted Chocolatier continuano, il gioco non è stato cancellato

ConcernedApe ha garantito che Haunted Chocolatier è ancora in sviluppo e che non è stato cancellato, nonostante le voci.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/01/2026
Un nuovo luogo visitabile di Haunted Chocolatier
ConcernedApe, lo sviluppatore di Stardew Valley, attualmente al lavoro su Haunted Chocolatier, ha confermato in un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale del gioco che i lavori proseguono. Quindi non è stato cancellato, come vorrebbero alcune voci. Anzi, ultimamente lo sviluppo ha fatto dei decisi passi avanti. Per dimostrarlo ha pubblicato due nuove immagini. Purtroppo ci sono anche delle cattive notizie: ci vorrà ancora un bel po' prima di poterci giocare.

Domande e risposte

Per essere ancora più chiaro, ConcernedApe ha pubblicato una serie di domande e risposte sugli argomenti più dibattuti intorno ai suoi giochi. Vediamole.

Una delle nuove immagini di Haunted Chocolatier

Alla questione "Haunted Chocolatier verrà abbandonato e i suoi contenuti saranno aggiunti a Stardew Valley", ha risposto: "No. Prima di tutto, non ho alcuna intenzione di abbandonare Haunted Chocolatier. Ma anche se lo facessi, non lo aggiungerei a Stardew Valley. Stardew Valley e Haunted Chocolatier sono due giochi separati. Non avrebbe nemmeno senso dal punto di vista tecnico, perché Haunted Chocolatier è stato scritto da zero e non utilizza lo stesso "motore" di Stardew Valley. Non puoi semplicemente copiare e incollare Haunted Chocolatier dentro Stardew Valley.

A chi afferma che "Gli aggiornamenti di Stardew Valley vengono usati per testare idee per Haunted Chocolatier" ha risposto: "Assolutamente no. Quando lavoro su Stardew Valley non penso a Haunted Chocolatier, e viceversa. Non "testerei" qualcosa in Stardew Valley, perché sarebbe ingiusto nei confronti di Stardew Valley stesso, e inoltre non voglio rovinare le idee di Haunted Chocolatier inserendole prima in un altro gioco. Inoltre, Stardew Valley è un gioco diverso, quindi non è nemmeno possibile usarlo per testare in modo accurato qualcosa pensato per Haunted Chocolatier."

A chi ha lanciato l'accusa: "ConcernedApe sta lavorando a un nuovo aggiornamento di Stardew Valley perché è stanco di Haunted Chocolatier," ha detto: "No. Sto lavorando a un nuovo aggiornamento di Stardew Valley perché è un gioco estremamente popolare, con una base di giocatori ampia e in continua crescita, e perché ho ancora molte idee su come migliorarlo."

Infine, ha chi afferma che "ConcernedApe ha detto che non uscirà prima del 2030", ha risposto: "Non l'ho mai detto. Nel 2025 mi è stato chiesto se sarebbe uscito entro i cinque anni successivi, e io ho risposto: "Lo spero". Questo è molto diverso dal dire "uscirà nel 2030". In definitiva, non voglio fornire una data di uscita: il gioco uscirà quando sarà pronto."

