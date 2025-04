L'autore di Stardew Valley vuole completare Haunted Chocolatier, il suo prossimo gioco

Eric Barone, l'autore di Stardew Valley, ha dichiarato in un'intervista che vuole completare Haunted Chocolatier e sarà dunque questo il suo obiettivo principale d'ora in avanti. "Penso che a un certo punto dovrò tagliare completamente tutto il resto", ha detto lo sviluppatore noto come ConcernedApe.

"Onestamente, ho pensato che magari dovrei andarmene in una capanna nei boschi, staccare completamente da internet e dire: 'Ok ragazzi, ci vediamo fra due anni. Non sentirete più parlare di me finché non avrò finito il gioco.'" Un approccio che ora appare plausibile, visto che Stardew Valley è messo bene e la maggior parte dei bug è stata sistemata.

"Sono deciso a non lavorare su Stardew Valley finché non avrò finito Haunted Chocolatier", ha spiegato Barone. "Credo che Stardew Valley si trovi in una buona situazione, e chiunque lo prenderà in mano per la prima volta nel 2025 si divertirà, se è il tipo di gioco che fa per lui."



Lo sviluppo di Haunted Chocolatier, dal canto suo, ha richiesto qualche passo indietro e una revisione profonda di alcuni elementi.