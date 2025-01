Il creatore di Stardew Valley lo aggiornerebbe per sempre, ma ha una regola per capire quando fermarsi

Eric "ConcernedApe" Barone lavora a Stardew Valley da 12 anni. Si fermerà mai? Forse, ma in questo momento sente che potrebbe andare avanti per i prossimi 50 anni.

Ricordiamo che ConcernedApe ha annunciato Haunted Chocolatier nel 2021, ma pur lavorando su tale progetto continua a ritenere Stardew Valley una priorità e non vuole metterlo da parte. A dicembre ha confessato di non riuscire a "lasciar perdere" Stardew Valley "per lavorare a qualcosa che non sia già affermato e significativo per le persone", il che ha certamente molto senso.