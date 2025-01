Il remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion sarebbe in arrivo tra non molto

Tra i tanti rumor dell'ultimo periodo che sono emersi in rete vi è anche il fatto che un remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion sarebbe potuto apparire all'interno del Developer_Direct 2025 di Microsoft e Xbox. Non è successo - cosa che probabilmente ha deluso qualche fan - ma pare che il gioco non sia poi così lontano, stando alle ultime voci.

Il giornalista Tom Warren, nella sua newsletter pubblicata per la testata The Verge, ha affermato che il remake del gioco di ruolo d'azione open world è in uscita a fine primavera o all'inizio dell'estate (in altre parole, tra maggio e giugno, probabilmente). Ovviamente Warren non svela le proprie fonti.