I trailer di The Elder Scrolls 4: Oblivion sono stati rimossi da Steam, il remake è imminente?

Bethesda ha rimosso i trailer di The Elder Scrolls 4: Oblivion da Steam: un'operazione che potrebbe essere dovuta a un ormai imminente annuncio del remake del classico RPG, di cui si parla ormai da tempo.

Nello specifico, la pagina della Game of the Year Edition del gioco è stata aggiornata sulla piattaforma digitale Valve e sono stati appunto rimossi tutti i trailer: una pratica che solitamente viene svolta quando sono in arrivo remaster, remake o riedizioni varie.

Si vocifera da parecchio di un ritorno di The Elder Scrolls 4: Oblivion, e stando agli ultimi rumor il remake potrebbe fare il proprio debutto in questi giorni, rendendosi protagonista di un entusiasmante shadow drop che farebbe impazzire i tantissimi fan della saga.

Certo, visto che tutti i riflettori sono attualmente accesi su Nintendo Switch 2 può darsi che Bethesda voglia procedere con più calma e aspettare che le acque si calmino prima di calare il proverbiale asso: staremo a vedere.