Il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion in Unreal Engine 5 potrebbe uscire la prossima settimana

Stando a quando riportato dal giornalista Jeff Grubb, pare che il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion , sviluppato usando Unreal Engine 5 , potrebbe essere pubblicato la prossima settimana, ossia quella del 21 aprile. Grubb ha parlato nello specifico di "Settimana del 21 aprile", e non di "21 aprile". Quindi potrebbe essere pubblicato in un qualsiasi momento tra il 21 e il 25 aprile.

Lancio a sorpresa

Naturalmente non c'è alcuna conferma da parte di Bethesda o Microsoft in merito. Del resto si parla di lancio a sorpresa, quindi sarebbe controproducente per loro intervenire sull'argomento.

Jeff Grubb è un giornalista che in passato ha riportato diverse notizie rivelatesi veritiere. Inoltre non è la prima volta che parla del remake di Oblivion e della sua uscita. Da quanto è emerso nelle scorse settimana, il remake di Oblivion vedrà per la prima la serie utilizzare l'Unreal Engine 5. Per alcuni si tratta di un progetto volto a traghettare la serie The Elder Scrolls verso il motore di Epic Games nel modo più indolore possibile.

In realtà il Gamebryo, il motore proprietario di Bethesda, dovrebbe essere continuato a utilizzare per diversi elementi, come la simulazione della fisica. Sì, dalle voci il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion dovrebbe avere un doppio engine.

Comunque sia per adesso non si è visto nulla e non ci sono stati annunci in merito, quindi non ci resta che aspettare per scoprire se il progetto esiste davvero e qual è la sua portata.