The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered? Perchè Bethesda ha deciso di rifare l'Elder Scrolls più discusso?

Ormai a The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered manca solo l'ufficialità. Fughe di notizie e di materiali vari hanno di fatto confermato l'esistenza di quello che pare essere più che altro un remake, visto che dovrebbe usare contemporaneamente l'engine originale, il Gamebryo, e l'Unreal Engine 5 , traghettando alcuni sistemi dall'uno all'altro. Sempre che i cambiamenti non siano solo cosmetici. Il che sarebbe lo scenario peggiore possibile.

Morrowind

In Morrowind esplorare il mondo di gioco era un piacere, così come lo era rigiocare più volte per sfruttare al meglio le conoscenze acquisite nelle partite precedenti. Ad esempio, perlustrando a fondo i luoghi più remoti dell'isola era possibile trovare dell'equipaggiamento molto potente, che era tale a prescindere dal livello raggiunto.

In Morrowind l'esplorazione era eccezionale

A rendere più o meno difficile equipaggiarsi con oggetti del genere erano i dungeon stessi, che ovviamente diventavano più pericolosi tanto più il bottino che contenevano era prezioso. Certo, non era solo Morrowind a rendere così forte il rapporto tra pericoli e ricompense. Anzi, se vogliamo, in origine questo era uno dei principi fondanti dei giochi di ruolo elettronici, nonché un modo per gestire la progressione legandola anche al level design, con (quasi) tutte le zone che erano accessibili da subito, almeno in apparenza, ma che erano opportunamente costruite per respingere i personaggi che ancora non avevano raggiunto un livello adeguato alla sfida. Da Oblivion in poi tutto è cambiato.

In Oblivio trovare oggetti molto potenti ai livelli più bassi era controproducente

Con The Elder Scrolls IV Bethesda ha iniziato a legare il livello del bottino a quello del personaggio. La logica dietro a questa scelta è abbastanza chiara: creare un'esperienza uniforme senza picchi eccessivi di difficoltà, che si adatti ai ritmi e alle capacità dei giocatori. Il problema è che in questo modo esplorare diventava inutile: bastava qualche ora di gioco per capire che si poteva andare praticamente ovunque, con la sicurezza che si sarebbero incontrati nemici adatti al proprio livello attuale e che le ricompense sarebbero state proporzionate. Così, raggiungere un dungeon remoto aveva lo stesso valore di esplorare un dungeon vicino, perché si sapeva che le ricompense sarebbero state simili. Il paradosso era che, se si entrava in un dungeon che si sapeva nascondere dell'equipaggiamento unico, tutto sarebbe stato adeguato al livello raggiunto. Quindi una spada leggendaria trovata al primo livello, sarebbe stata peggiore di una qualsiasi spada trovata in una qualsiasi cassa o da qualsiasi mercante dieci o venti livelli più tardi.

Shivering Isle era una bella espansione

Lo stesso valeva per le missioni e per gli eventi. Chi non ricorda il paradosso dei portali di Oblivion, quelli che si aprivano in vari punti della mappa e che andavano chiusi dopo aver affrontato i demoni che ne fuoriuscivano? Qual era il problema? Semplice: affrontati senza salire di livello erano molto più facili che se affrontati avendo un livello molto alto perché, nel secondo caso, erano talmente forti che i soldati di supporto che ci venivano forniti non servivano a niente e venivano spazzati via in un attimo. Allo stesso modo, affrontandoti rimanendo a un livello molto basso, erano così scarsi che non c'era bisogno nemmeno che il giocatore intervenisse per sconfiggerli. Complessivamente, erano queste assurdità, che emergevano più si giocava, a minare l'esperienza, che veniva continuamente castrata da questa scelta di design. Non che Oblivion fosse un brutto gioco, per carità, ma era molto annacquato rispetto a Morrowind o Daggerfall, pur essendo tecnicamente migliore.