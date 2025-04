L'ultima patch di Baldur's Gate 3 include un messaggio di Larian per i giocatori

"Abbiamo raccontato le nostre storie nel modo in cui sentivamo di doverle raccontare, cercando di renderle il più coinvolgenti e incisive possibile, e stiamo imparando a gestire sempre meglio il nostro caos ... così da poterne creare ancora di più in futuro."

"È arrivato il momento: questa è la nostra ultima, grande patch per Baldur's Gate 3", si legge nel post. "Avete contribuito a rendere BG3 un successo più grande di quanto avremmo mai potuto sperare , e quella passione potrebbe spingerci a rifinire e modificare cose fino alla fine dei tempi. Tuttavia, così facendo non potremmo mai creare qualcosa di nuovo."

Larian Studios ha scritto un messaggio rivolto ai giocatori di Baldur's Gate 3 fra le note dell' ultima patch , al fine di congedarsi e ringraziare tutti visto che non ci saranno ulteriori aggiornamenti significativi per l'esperienza.

Un successo enorme grazie ai giocatori

A quanto pare Baldur's Gate 3 ha venduto oltre 15 milioni di copie e generato ricavi altissimi per Larian Studios, che ora si dedicherà a progetti differenti ma ha voluto riconoscere un'ultima volta i meriti dei giocatori, che hanno contribuito in maniera fondamentale a definire questo grande successo.

"Fin dall'inizio, il vostro feedback è stato fondamentale per noi, e continuerà a influenzare i nostri progetti futuri. Come ha detto Swen durante il panel retrospettivo su Baldur's Gate 3 al PAX West dell'agosto scorso, è giunto il momento per il team di tornare nella caverna, appendere l'armatura al chiodo e concentrarci sul nostro prossimo progetto."

"Dalla possibilità di cambiare aspetto con lo Specchio Magico all'introduzione della Modalità Onore per chi cercava una sfida seria, passando per nuovi modi per baciare il vostro partner, fino a nuove sequenze cinematografiche per le run più malvagie e strumenti ufficiali per creare mod supportate: ora la Patch 8 si chiude con il supporto al crossplay, la Modalità Foto e dodici nuove sottoclassi da sperimentare."

"Per aiutarci a chiudere in bellezza con quest'ultima grande patch, il party è tornato con il suo cortometraggio animato finale realizzato in collaborazione con Spud Gun Studios, che trovate qui sopra e che include una comparsata speciale dell'uomo in armatura in persona: Swen al suo debutto animato!"